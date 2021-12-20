16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Дмитрий Азаров передал школам региона ключи от 70 новых автобусов Дмитрий Азаров: "Новый дворец спорта должен быть точкой притяжения горожан" В "Южном городе" в рамках ГЧП построят школу на 1500 мест Губернатор принял участие в церемонии открытия "Стены героев России" Дмитрий Азаров провел заседание Наблюдательного совета НОЦ "Инженерия будущего"

Губернатор Власть и политика

Дмитрий Азаров передал школам региона ключи от 70 новых автобусов

САМАРА. 20 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 66
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

В понедельник, 20 декабря, губернатор Самарской области Дмитрий Азаров передал образовательным учреждениям региона ключи от 70 новых школьных автобусов. Они будут работать на 87 маршрутах и перевозить более 1500 учеников.

Фото: предоставлено департаментом информполитики администрации губернатора Самарской области

Системная работа по обновлению школьного автопарка ведется по поручению главы региона с 2018 года. За 3 года за счет средств федерального и областного бюджетов парк школьных автобусов полностью приведён в соответствие с нормативом. Всего было приобретено 315 автобусов для школ губернии.

"Парк школьных автобусов полностью соответствует нормативам. На будущий год мы заменим еще 23 автобуса. Обязательно это сделаем, и в дальнейшем никогда не допустим, чтобы срок эксплуатации школьных автобусов не выходил за нормативы, поскольку это комфорт, безопасность, качество образования детей, — подчеркнул Дмитрий Азаров. — Очень важно, чтобы родители, когда отправляют ребенка в школу, не переживали, знали, что в новом автобусу с заботливыми, профессиональными водителями ребенок доедет в школу и обратно. В первую очередь, это актуально для сельской местности".

Все машины оснащены тахографами и терминалами системы ГЛОНАСС. Они полностью соответствуют действующим техническим нормативам и общим требованиям безопасности, предъявляемым к школьным автобусам для перевозки детей.

"Новые машины более уютные, теплые, маневренные и безопасные для детей. Комфортно и водителю, потому что мне, например, приходится ежедневно проезжать около ста километров", — отметил водитель школьного автобуса Иван Гоголь.

Напомним, повышение качества и доступности образования — это важная часть стратегии лидерства, разработанной по инициативе Дмитрия Азарова на основе предложений жителей региона. В Самарской области активно реализуется нацпроект "Образование", инициированный президентом страны Владимиром Путиным. С 2019 года в регионе открылись 9 новых школ, еще две — в Самаре и Тольятти — строятся.

"Мы продолжаем нашу масштабную программу по строительству новых школ. Благодаря подписанному соглашению с ВЭБ.РФ и "ПроШкола" мы построим еще 12 новых школ в рамках государственно-частного партнерства. Это позволит дополнительно создать 1,5 тысяч мест для детей, — акцентировал Дмитрий Азаров. — Первое соглашение на строительство уже подписано. Три соглашения планируем подписать в первом квартале и еще восемь — к концу следующего года. Это серьезное расширение и обновление образовательной системы нашего региона".

Новые образовательные учреждения появятся, в первую очередь, в самых быстро растущих по численности населения муниципалитетах.

Гид потребителя

Последние комментарии

Наталия Завьялова 26 ноября 2021 20:12 Дмитрий Азаров дал старт всероссийскому хакатону в Самаре

Провести цифровую трансформацию всей страны Расскажите что это Непонятно Поговорите о вертуальной реальности открыто Вроде прошлый век и очки вертуальной реальности кино Все же смотрят телевизор

Георгий Гогошин 07 ноября 2021 16:17 Оперштаб: нерабочие дни дали позитивный эффект

Ну посмотрим далее.....может еще месяц коту под хвост.

Наталья Кузнецова 26 октября 2021 16:49 В Самарской области разрешат работу фитнес-центров и салонов красоты по QR-кодам после 7 ноября

Здравствуйте. Представители администрации г. Отрадный пишут нам, что информация не верная

Ghost Master 26 октября 2021 04:21 Дмитрий Азаров: "Широкое общественное обсуждение проекта бюджета позволит сделать его более качественным"

Вы большие молодцы! Дай Бог Вам здоровья и долгих лет жизни.

Алиса Сычева 20 октября 2021 07:07 Ведущие IT-компании региона будут привлекаться при разработке стратегических для Самарской области проектов

Класснно

Фото на сайте

В центре Самары открыли Аксаковский сквер

В центре Самары открыли Аксаковский сквер

Дмитрий Азаров проинспектировал ход строительства Фрунзенского моста

Дмитрий Азаров проинспектировал ход строительства Фрунзенского моста

Губернатор посетил с рабочим визитом Красноармейский район

Губернатор посетил с рабочим визитом Красноармейский район

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2