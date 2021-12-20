Дмитрий Азаров передал школам региона ключи от 70 новых автобусов

В понедельник, 20 декабря, губернатор Самарской области Дмитрий Азаров передал образовательным учреждениям региона ключи от 70 новых школьных автобусов. Они будут работать на 87 маршрутах и перевозить более 1500 учеников.
Системная работа по обновлению школьного автопарка ведется по поручению главы региона с 2018 года. За 3 года за счет средств федерального и областного бюджетов парк школьных автобусов полностью приведён в соответствие с нормативом. Всего было приобретено 315 автобусов для школ губернии.
"Парк школьных автобусов полностью соответствует нормативам. На будущий год мы заменим еще 23 автобуса. Обязательно это сделаем, и в дальнейшем никогда не допустим, чтобы срок эксплуатации школьных автобусов не выходил за нормативы, поскольку это комфорт, безопасность, качество образования детей, — подчеркнул Дмитрий Азаров. — Очень важно, чтобы родители, когда отправляют ребенка в школу, не переживали, знали, что в новом автобусу с заботливыми, профессиональными водителями ребенок доедет в школу и обратно. В первую очередь, это актуально для сельской местности".
Все машины оснащены тахографами и терминалами системы ГЛОНАСС. Они полностью соответствуют действующим техническим нормативам и общим требованиям безопасности, предъявляемым к школьным автобусам для перевозки детей.
"Новые машины более уютные, теплые, маневренные и безопасные для детей. Комфортно и водителю, потому что мне, например, приходится ежедневно проезжать около ста километров", — отметил водитель школьного автобуса Иван Гоголь.
Напомним, повышение качества и доступности образования — это важная часть стратегии лидерства, разработанной по инициативе Дмитрия Азарова на основе предложений жителей региона. В Самарской области активно реализуется нацпроект "Образование", инициированный президентом страны Владимиром Путиным. С 2019 года в регионе открылись 9 новых школ, еще две — в Самаре и Тольятти — строятся.
"Мы продолжаем нашу масштабную программу по строительству новых школ. Благодаря подписанному соглашению с ВЭБ.РФ и "ПроШкола" мы построим еще 12 новых школ в рамках государственно-частного партнерства. Это позволит дополнительно создать 1,5 тысяч мест для детей, — акцентировал Дмитрий Азаров. — Первое соглашение на строительство уже подписано. Три соглашения планируем подписать в первом квартале и еще восемь — к концу следующего года. Это серьезное расширение и обновление образовательной системы нашего региона".
Новые образовательные учреждения появятся, в первую очередь, в самых быстро растущих по численности населения муниципалитетах.
Последние комментарии
Провести цифровую трансформацию всей страны Расскажите что это Непонятно Поговорите о вертуальной реальности открыто Вроде прошлый век и очки вертуальной реальности кино Все же смотрят телевизор
Ну посмотрим далее.....может еще месяц коту под хвост.
Здравствуйте. Представители администрации г. Отрадный пишут нам, что информация не верная
Вы большие молодцы! Дай Бог Вам здоровья и долгих лет жизни.
Класснно