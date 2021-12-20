Дмитрий Азаров передал школам региона ключи от 70 новых автобусов

В понедельник, 20 декабря, губернатор Самарской области Дмитрий Азаров передал образовательным учреждениям региона ключи от 70 новых школьных автобусов. Они будут работать на 87 маршрутах и перевозить более 1500 учеников.

Системная работа по обновлению школьного автопарка ведется по поручению главы региона с 2018 года. За 3 года за счет средств федерального и областного бюджетов парк школьных автобусов полностью приведён в соответствие с нормативом. Всего было приобретено 315 автобусов для школ губернии.

"Парк школьных автобусов полностью соответствует нормативам. На будущий год мы заменим еще 23 автобуса. Обязательно это сделаем, и в дальнейшем никогда не допустим, чтобы срок эксплуатации школьных автобусов не выходил за нормативы, поскольку это комфорт, безопасность, качество образования детей, — подчеркнул Дмитрий Азаров. — Очень важно, чтобы родители, когда отправляют ребенка в школу, не переживали, знали, что в новом автобусу с заботливыми, профессиональными водителями ребенок доедет в школу и обратно. В первую очередь, это актуально для сельской местности".

Все машины оснащены тахографами и терминалами системы ГЛОНАСС. Они полностью соответствуют действующим техническим нормативам и общим требованиям безопасности, предъявляемым к школьным автобусам для перевозки детей.

"Новые машины более уютные, теплые, маневренные и безопасные для детей. Комфортно и водителю, потому что мне, например, приходится ежедневно проезжать около ста километров", — отметил водитель школьного автобуса Иван Гоголь.

Напомним, повышение качества и доступности образования — это важная часть стратегии лидерства, разработанной по инициативе Дмитрия Азарова на основе предложений жителей региона. В Самарской области активно реализуется нацпроект "Образование", инициированный президентом страны Владимиром Путиным. С 2019 года в регионе открылись 9 новых школ, еще две — в Самаре и Тольятти — строятся.

"Мы продолжаем нашу масштабную программу по строительству новых школ. Благодаря подписанному соглашению с ВЭБ.РФ и "ПроШкола" мы построим еще 12 новых школ в рамках государственно-частного партнерства. Это позволит дополнительно создать 1,5 тысяч мест для детей, — акцентировал Дмитрий Азаров. — Первое соглашение на строительство уже подписано. Три соглашения планируем подписать в первом квартале и еще восемь — к концу следующего года. Это серьезное расширение и обновление образовательной системы нашего региона".

Новые образовательные учреждения появятся, в первую очередь, в самых быстро растущих по численности населения муниципалитетах.