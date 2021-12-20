Глава самарского минздрава подверг сомнению профпригодность коллег-антиваксеров

Министр здравоохранения Самарской области Армен Бенян подчеркнул, что сегодня необходимо проверять на соответствие профессиональным компетенциям медицинских работников, открыто выступающих против вакцинации от COVID-19. Об этом он заявил в понедельник, 20 декабря.

По поводу коллег-антиваксеров Армен Бенян высказался достаточно жестко: "Считаю их некомпетентными и не соответствующими диплому и сертификату специалиста, которые они имеют".

По его словам, любые подобные факты, о которых становится известно, отрабатываются в личном порядке специалистами министерства.

Сколько именно медиков в Самарской области были "пойманы на горячем" — глава ведомства уточнять не стал, отметив лишь, что было зафиксировано несколько публичных заявлений. При этом, по его словам, за большинством этих сотрудников есть и другие нарушения в их профессиональной деятельности и, как правило, такие специалисты долго не задерживаются.

Однако Армен Бенян подчеркнул, что если кто-то из коллег и был наказан, то не за свои высказывания, а за совокупность факторов. Например, одна медсестра из Тольятти, наряду со своими интервью и записями в соцсетях, в то же самое время злостно нарушала режим, не являлась на работу, не соблюдала противоэпидемический режим и, соответственно, за это она и была уволена.