У самарцев вновь появился шанс сэкономить на отдыхе

Глава Ростуризма Зарина Догузова объявила о продлении программы туристического кешбэка в 2022 году. Купить тур и вернуть значительную часть средств жители Самарской области смогут с 18 января и до 12 апреля, а отправиться в поездку — сразу же с первого дня продаж и до 30 апреля включительно.

Напоминаем, что по условиям программы отдыхающим на карту вернется 20% от стоимости тура, проживания или стоимости авиабилетов. Максимальная сумма возврата — 20 тысяч рублей. Для получения кешбэка необходимо оплатить тур картой МИР. В течение 5 дней на карту будет автоматически переведена денежная компенсация. Отдыхающие могут воспользоваться компенсацией любое количество раз и оплатить их с одной и той же карты.

Путешествия доступны в любой регион России, но нужно учесть, что в круизы можно будет отправиться с начала навигации и по 1 июня. В программе кешбэка участвуют поездки и проживание в гостинице продолжительностью от 2 ночей. Изучить туры и гостиничные предложения жители страны смогут с момента старта программы на портале программы мирпутешествий.рф.

"В этом году мы всей семьей отдыхали в России. Ездили на Алтай и были поражены красотой этого края. Мы бы вряд ли отправились в это путешествие, но я услышала про программу кешбэк, посчитала расходы и поняла, что с такой экономией мы значительно выигрываем по финансам и можем отправиться в путешествие, которое обычно откладывали на "когда-нибудь потом". Очень рада, что мы побывали на Алтае, прокатились по Чуйскому тракту, увидели просторы плато Укок. Если в следующем году кешбэк также будет доступен, отправимся всей семьей на Эльбрус", — рассказала жительница Самары Анастасия Дерягина.

Программа кешбэка в первую очередь направлена на стимулирование спроса, и прекрасно с этой задачей справляется, так как основными критериями для выбора тура у россиян сейчас являются безопасность отдыха и выгодные условия, — отметил руководитель департамента туризма министерства культуры Самарской области Артур Абдрашитов.

"На развитие турпотока в Самарской области программа кешбэка, безусловно, оказала положительное влияние: в этом году в последней волне туристического кешбэка отдыхающие забронировали 1168 туров и размещений в гостиницах региона на общую сумму более 45 млн рублей. Средняя продолжительность пребывания составила 8 дней, что говорит о большом интересе к Самарской области, ее высоком туристическом потенциале и пользе программы туристического кешбэка. Наибольшей популярностью у туристов пользовались культурно-познавательный и экологический туризм, санаторно-курортный отдых, а также сборные туры, — рассказал Артур Абдрашитов. — Мы ждем старта новой волны, которая придется на период традиционно низкого сезона и поможет стимулировать спрос. Самарской области есть что предложить туристам в это время — в регионе активно развивается горнолыжное направление, работают многочисленные круглогодичные гостиничные комплексы, базы отдыха и санатории".

Зимой у туристов пользуется популярностью горнолыжное направление, а начало весны — излюбленное время для санаторно-курортного лечения, так как в эти даты больше свободных мест и доступнее цены. Продолжение полюбившейся программы кешбэка, запущенной Ростуризмом позволит россиянам провести вторую половину зимы и практически всю весну ярко, активно, с пользой и при этом существенно сэкономить.

Программа кешбэка повысила спрос на "непляжные" направления и изменила сами типы путешествий. Более востребованными стали экотуризм, активный отдых, круизы, культурно-познавательные поездки и др. Это также поспособствовало увеличению туристического потенциала Самарской области, где активно развиваются перечисленные направления: появляются новые маршруты в национальном парке "Самарская Лука", новые культурные и выставочные пространства, глэмпинги, туристические локации, набирает обороты экотуризм.

По итогам рейтинга портала санатории-россии.рф, Самарская область вошла в топ-10 лучших регионов для санаторного отдыха по программе кэшбэка среди областей, не входящих в южные курорты. В 2022 году Самарская область ожидает притока новых гостей в регион.

На реализацию программы доступных путешествий по стране правительство РФ на следующий год выделяет 5 млрд рублей. В целом по России программой Ростуризма с начала 2021 года воспользовались почти 1,7 млн человек, — они получили кешбэк на общую сумму около 6,7 млрд рублей.