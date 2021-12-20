Дмитрий Азаров: Нам очень важна помощь всего молодежного правительства

В понедельник, 20 декабря, Дмитрий Азаров провел встречу с новым составом молодежного правительства Самарской области VI созыва, сформированного по результатам конкурсного отбора. Губернатор и молодежные министры обсудили планы совместной работы и инициативы, направленные на развитие региона.
"В этом году мы провели перезагрузку конкурса и серьезную работу по отбору кандидатов. Определены не только министры, а сформированы целые министерства. Прошло значительное обновление состава молодежного правительства — отметил губернатор, открывая встречу с молодежным правительством, — Планируем, что вы будете принимать самое активное участие в жизни региона совместно с органами власти, муниципалитетами, депутатским корпусом, общественными объединениями. Нам вместе многое предстоит сделать".
В ходе встречи члены молодежного правительства озвучили главе региона свои вопросы, проекты, предложения и планы своей работы. Так молодежный министр здравоохранения Василий Ремизов, студент 6 курса Самарского государственного медицинского университета, работает медбратом в областном клиническом госпитале для ветеранов войн и непосредственно занимается оказанием помощи больным COVID-19. Он отметил, что вместе со своей командой готов помогать региону в реализации проектов и инициатив, направленных на борьбу с короновирусной инфекцией, в частности по информированию населения о важности вакцинации.
"Здесь нам очень важна помощь всего молодежного правительства. Информирование людей, разъяснительная работа — важнейшая задача в борьбе с COVID-19. Хочу отметить и то, что наши студенты — медики, волонтеры, активно откликнулись на призыв о помощи, встали плечом к плечу к своим старшим товарищам в защите жизней наших земляков. Рассчитываю, на активную работу вашей команды совместно с минздравом региона", — сказал Дмитрий Азаров.
Молодежный министр информационной политики Анна Гончарова также отметила важность информационной работы. По ее словам, молодежным правительством запланирован целый комплекс мероприятий в этом направлении с акцентом на социальные сети. Глава региона поддержал эту инициативу.
Молодежный министр экономического развития и инвестиций, председатель студенческого совета СГТУ, куратор регионального проекта "Школа парламентаризма" Элла Герейханова сообщила, что до участия в конкурсе на базе своего вуза организовала уроки финансовой грамотности и теперь намерена проводить эту работу в масштабах всей области.
"Но я не буду ограничиваться только этим проектом. Считаю, что одна из задач всего молодежного правительства — открытие в Самарской области новых возможностей для самореализации людей", — сказала Элла Герейханова.
Губернатор согласился с молодежным министром экономического развития и инвестиций, отметив, что сегодня региональным правительством проводится значительная работа, направленная на то, чтобы жители губернии могли самореализовываться на территории Самарской области — как в профессиональном плане, так и творческом.
"Рассчитываю, что ваши предложения и инициативы послужат дополнительным импульсом. Вы лучше чувствуете, что нужно молодежи, что нужно, чтобы человек мог самореализовываться на территории Самарской области", — сказал Дмитрий Азаров.
Членами молодежного правительства также были озвучены инициативы в сфере туризма, транспортной отрасли, ЖКХ, труда и занятости. Губернатор отметил, что правительство Самарской области готово оказывать ребятам всестороннюю поддержку в реализации этих планов, но подчеркнул — инициатива должна быть за ними.
Ряд участников нового состава молодежного правительства рассказали, что они уже находятся в конструктивном диалоге с профильными министерствами. Глава региона поручил руководителям региональных министерств, также принимавших участие во встрече, поддерживать продуктивное взаимодействие со своими молодежными коллегами, привлекать их к работе своего ведомства, а тем, кто еще этого не сделал — организовать встречи в самое ближайшее время.
Дмитрий Азаров также предложил молодежному правительству принимать активное участие в подготовке и проведении крупных мероприятий и важных событий. Например, в юбилейной "Российской студенческой весне", которая весной 2022 года пройдет в Самаре. "Мы хотим, чтобы этот фестиваль охватил всю губернию, вышел за рамки закрытых залов, став настоящим молодежным фестивалем. Надеюсь здесь на вашу помощь", — отметил губернатор.
Завершая встречу, Дмитрий Азаров сообщил, что ждет от молодежного правительства командной работы на благо развития региона.
Последние комментарии
Провести цифровую трансформацию всей страны Расскажите что это Непонятно Поговорите о вертуальной реальности открыто Вроде прошлый век и очки вертуальной реальности кино Все же смотрят телевизор
Ну посмотрим далее.....может еще месяц коту под хвост.
Здравствуйте. Представители администрации г. Отрадный пишут нам, что информация не верная
Вы большие молодцы! Дай Бог Вам здоровья и долгих лет жизни.
Класснно