Дмитрий Азаров: Нам очень важна помощь всего молодежного правительства

В понедельник, 20 декабря, Дмитрий Азаров провел встречу с новым составом молодежного правительства Самарской области VI созыва, сформированного по результатам конкурсного отбора. Губернатор и молодежные министры обсудили планы совместной работы и инициативы, направленные на развитие региона.

"В этом году мы провели перезагрузку конкурса и серьезную работу по отбору кандидатов. Определены не только министры, а сформированы целые министерства. Прошло значительное обновление состава молодежного правительства — отметил губернатор, открывая встречу с молодежным правительством, — Планируем, что вы будете принимать самое активное участие в жизни региона совместно с органами власти, муниципалитетами, депутатским корпусом, общественными объединениями. Нам вместе многое предстоит сделать".

В ходе встречи члены молодежного правительства озвучили главе региона свои вопросы, проекты, предложения и планы своей работы. Так молодежный министр здравоохранения Василий Ремизов, студент 6 курса Самарского государственного медицинского университета, работает медбратом в областном клиническом госпитале для ветеранов войн и непосредственно занимается оказанием помощи больным COVID-19. Он отметил, что вместе со своей командой готов помогать региону в реализации проектов и инициатив, направленных на борьбу с короновирусной инфекцией, в частности по информированию населения о важности вакцинации.

"Здесь нам очень важна помощь всего молодежного правительства. Информирование людей, разъяснительная работа — важнейшая задача в борьбе с COVID-19. Хочу отметить и то, что наши студенты — медики, волонтеры, активно откликнулись на призыв о помощи, встали плечом к плечу к своим старшим товарищам в защите жизней наших земляков. Рассчитываю, на активную работу вашей команды совместно с минздравом региона", — сказал Дмитрий Азаров.

Молодежный министр информационной политики Анна Гончарова также отметила важность информационной работы. По ее словам, молодежным правительством запланирован целый комплекс мероприятий в этом направлении с акцентом на социальные сети. Глава региона поддержал эту инициативу.

Молодежный министр экономического развития и инвестиций, председатель студенческого совета СГТУ, куратор регионального проекта "Школа парламентаризма" Элла Герейханова сообщила, что до участия в конкурсе на базе своего вуза организовала уроки финансовой грамотности и теперь намерена проводить эту работу в масштабах всей области.

"Но я не буду ограничиваться только этим проектом. Считаю, что одна из задач всего молодежного правительства — открытие в Самарской области новых возможностей для самореализации людей", — сказала Элла Герейханова.

Губернатор согласился с молодежным министром экономического развития и инвестиций, отметив, что сегодня региональным правительством проводится значительная работа, направленная на то, чтобы жители губернии могли самореализовываться на территории Самарской области — как в профессиональном плане, так и творческом.

"Рассчитываю, что ваши предложения и инициативы послужат дополнительным импульсом. Вы лучше чувствуете, что нужно молодежи, что нужно, чтобы человек мог самореализовываться на территории Самарской области", — сказал Дмитрий Азаров.

Членами молодежного правительства также были озвучены инициативы в сфере туризма, транспортной отрасли, ЖКХ, труда и занятости. Губернатор отметил, что правительство Самарской области готово оказывать ребятам всестороннюю поддержку в реализации этих планов, но подчеркнул — инициатива должна быть за ними.

Ряд участников нового состава молодежного правительства рассказали, что они уже находятся в конструктивном диалоге с профильными министерствами. Глава региона поручил руководителям региональных министерств, также принимавших участие во встрече, поддерживать продуктивное взаимодействие со своими молодежными коллегами, привлекать их к работе своего ведомства, а тем, кто еще этого не сделал — организовать встречи в самое ближайшее время.

Дмитрий Азаров также предложил молодежному правительству принимать активное участие в подготовке и проведении крупных мероприятий и важных событий. Например, в юбилейной "Российской студенческой весне", которая весной 2022 года пройдет в Самаре. "Мы хотим, чтобы этот фестиваль охватил всю губернию, вышел за рамки закрытых залов, став настоящим молодежным фестивалем. Надеюсь здесь на вашу помощь", — отметил губернатор.

Завершая встречу, Дмитрий Азаров сообщил, что ждет от молодежного правительства командной работы на благо развития региона.