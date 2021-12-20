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Губернатор Власть и политика

В Самаре появятся памятники Владимиру Чудайкину и Елене Шпаковой

САМАРА. 20 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В понедельник, 20 декабря, губернатор Дмитрий Азаров провел заседание правительства Самарской области, на котором обсудили меры социальной поддержки детей-сирот, а также вопрос увековечения памяти о Почетных гражданах Самарской области Владимире Чудайкине и Елене Шпаковой.

Один из вопросов, рассмотренных на заседании, касался социальной поддержки детей, оставшихся без попечения родителей. Как сообщила министр социально-демографической и семейной политики Самарской области Регина Воробьева, в текущем году размер ежемесячной выплаты на содержание одного ребенка, находящегося под опекой, в том числе в приёмной семье, устроенного на патронатное воспитание, составляет 8334 рубля.

Члены правительства рассмотрели законопроект о внесении изменений в статью 3 закона № 152-ГД. Согласно проекту закона, размер ежемесячной выплаты в 2022 году должен составить 85% от величины прожиточного минимума для детей, установленного правительством Самарской области, или 9807 руб. на каждого ребенка. Проектом закона также предусмотрен ежегодный перерасчёт выплаты исходя из величины прожиточного минимума.

"Считаю, что это очень важное решение. Это забота о повышении уровня благосостояния людей, проживающих на территории региона, забота о тех, кто всегда должен находиться в фокусе нашего внимания", — поддержал инициативу губернатор.

Решение будет вынесено на одобрение депутатов Самарской губернской думы.

Также на заседании правительства было принято решение об изготовлении и установке памятников Почетным гражданам Самарской области — Герою Советского Союза Владимиру Чудайкину и первому директору Куйбышевской шоколадной фабрики Елене Шпаковой.

Памятник Владимиру Чудайкину планируют установить в парке Победы в мае будущего года, а памятный знак Елене Шпаковой появится на территории фабрики "Россия", которую она возглавляла с момента основания.

Был также рассмотрен вопрос о поддержке творческого коллектива Волжского русского народного хора имени П. М. Милославова в части организации гастрольной деятельности.

"Коллектив потрясающий, мы можем им по праву гордиться. Его нужно отправлять с гастролями по территории нашего региона и за его пределами", — отметил губернатор, поручив министерству культуры оказать всестороннюю поддержку коллективу.

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