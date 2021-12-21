"Лада" в гостях обыграла "Ермак"

В понедельник, 20 декабря, в Париматч ВХЛ — Кубок Шелкового пути "Лада" в Ангарске обыграла "Ермак", сообщает пресс-служба автозаводцев.
Хозяева открыли счет на 7-й минуте, но достаточно быстро Владислав Червоненко сравнял его — 1:1.
Во втором периоде Михаил Мокин в большинстве вывел волжан вперед.
В заключительном периоде сначала Михаил Назаров реализовал численное преимущество гостей, а на последней минуте Евгений Грошев отправил шайбу в пустые ворота, после того, как наставник "Ермака" заменил голкипера полевым игроком — победа "Лады" со счетом 4:1.
В нынешнем сезоне команды уже встречались: в Тольятти волжане уступили сопернику в овертайме (2:3).
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