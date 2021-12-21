ЦСК ВВС проиграл "Соколу"

В понедельник, 20 декабря, в Красноярске ХК ЦСК ВВС встречался с "Соколом" и уступил в борьбе — 1:4, сообщает пресс-служба "летчиков".
Место в воротах самарской команды занял Илья Горбунов, а другой новичок самарцев Михаил Калашников стал 13-м форвардом.
На восьмой минуте счет открыли волжане: Артур Данилкин перехватил пас в средней зоне и убежал к воротам "Сокола". Красиво обыграв вратаря, 19-летний воспитанник самарского клуба в падении (cбивал Зайцев) отправил шайбу в сетку, забив свой второй гол за ЦСК ВВС — 0:1.
Хозяева имели преимущество, чаще владели шайбой и создали несколько отличных моментов, но всякий раз их опасные атаки разбивались о Горбунова. "Летчики" играли вторым номером и при любой возможности пытались организовать контрвыпады. Шесть раз за период самарцы бросили по воротам, и четыре броска пришлись в створ. У сибиряков же цели не достиг ни один из 20 бросков в сторону ворот.
Во втором периоде усилия хозяев принесли плоды. На 22-й минуте Шестаков переиграл Горбунова, выйдя один на один. А на 37-й минуте защитник "Сокола" Попов попал с острейшего угла в ближнюю "девятку" — 2:1.
На 50-й минуте Горбунов, пытаясь опередить Цыбина, покинул ворота, и Гиздатуллину оставалось не промахнуться по пустой раме — 3:1.
В концовке у самарцев был шанс — дважды подряд сфолил Цыбин, но реализовать большинство не удалось. А вот хозяева своим шансом впятером против четверых воспользовались — за 8 секунд до сирены Шестаков сделал дубль — 4:1.
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