Агентство S&P Global Ratings присвоило ВСК рейтинг финансовой устойчивости на уровне "BB", прогноз "Стабильный"

Крупнейшее международное рейтинговое агентство S&P Global Ratings присвоило Страховому Дому ВСК рейтинг финансовой устойчивости "BB", прогноз — "Стабильный".
Агентство отмечает, что благоприятное влияние на кредитоспособность ВСК оказывают лидирующие позиции среди страховых компаний в non-life сегменте, а также демонстрируемый рост операционных показателей компании в 2021 году.
Согласно выводу аналитиков, позитивными факторами для оценки устойчивости ВСК стали налаженные каналы дистрибуции страховых продуктов, а также стабильные рыночные позиции — компания входит в топ-6 крупнейших российских страховщиков в non-life сегменте. По прогнозам S&P, в ближайшие два года темпы роста премии-брутто ВСК будут составлять около 10% в год, что соответствует ожиданиям агентства относительно роста российского страхового рынка, не относящегося к "жизни".
За первые 9 месяцев 2021 года суммарный объем собранных ВСК премий увеличился на 12%, основными драйверами роста стали сегменты каско, страхования от несчастных случаев и болезней, ДМС и страхование имущества. В целом на долю автострахования в ВСК приходится 47% подписанной страховой премии-брутто по итогам первого полугодия.
Положительное влияние на деятельность компании оказывает наличие опытной управленческой команды, устоявшейся практики риск-менеджмента и значительных запасов ликвидности.
По оценке агентства, в ближайшие 12 месяцев ВСК будет поддерживать сильные конкурентные позиции на российском страховом рынке за счет улучшения результатов страховой деятельности и сохранения уровня достаточности капитала. При условии повышения достаточности капитала, поддержании стабильного качества активов, устойчивых операционных показателей — рейтинг компании может быть пересмотрен в сторону увеличения.
"Рейтинговое агентство S&P Global Ratings впервые присвоило ВСК рейтинг финансовой устойчивости и сразу на высоком уровне "BB" по международной шкале, прогноз — "Стабильный". Присвоенный рейтинг подтверждает лидирующие позиции ВСК на страховом рынке России, финансовую устойчивость, надежность и открытость компании", — отмечает Александр Тарновский, генеральный директор Страхового Дома ВСК.
Последние комментарии
Что делать клиентам?
Как быть клиентам? Что нужно делать?
Но РГС застрахует по этой программе на специальных условиях только тех, кто еще приобретет дополнительно страховку жизни и здоровья. А пункт урегулирования убытков находится где-нибудь в самом отдаленном селе области )))))))
судя по отзывам в интернете об этой страховой, не так страшна беда—как эта страховая
Это статья из параллельной реальности? Или этот балабол не в курсе что твориться с "осаго" по всей стране последние два года. Многие отказались от этого откровенного грабежа, а он соловьем поет какие они хорошие, да "росгосТРАХ" первые в списке аферистов в области страхования.