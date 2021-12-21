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Агентство S&P Global Ratings присвоило ВСК рейтинг финансовой устойчивости на уровне "BB", прогноз "Стабильный"

САМАРА. 21 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Крупнейшее международное рейтинговое агентство S&P Global Ratings присвоило Страховому Дому ВСК рейтинг финансовой устойчивости "BB", прогноз — "Стабильный".

Агентство отмечает, что благоприятное влияние на кредитоспособность ВСК оказывают лидирующие позиции среди страховых компаний в non-life сегменте, а также демонстрируемый рост операционных показателей компании в 2021 году.

Согласно выводу аналитиков, позитивными факторами для оценки устойчивости ВСК стали налаженные каналы дистрибуции страховых продуктов, а также стабильные рыночные позиции — компания входит в топ-6 крупнейших российских страховщиков в non-life сегменте. По прогнозам S&P, в ближайшие два года темпы роста премии-брутто ВСК будут составлять около 10% в год, что соответствует ожиданиям агентства относительно роста российского страхового рынка, не относящегося к "жизни".

За первые 9 месяцев 2021 года суммарный объем собранных ВСК премий увеличился на 12%, основными драйверами роста стали сегменты каско, страхования от несчастных случаев и болезней, ДМС и страхование имущества. В целом на долю автострахования в ВСК приходится 47% подписанной страховой премии-брутто по итогам первого полугодия.

Положительное влияние на деятельность компании оказывает наличие опытной управленческой команды, устоявшейся практики риск-менеджмента и значительных запасов ликвидности.

По оценке агентства, в ближайшие 12 месяцев ВСК будет поддерживать сильные конкурентные позиции на российском страховом рынке за счет улучшения результатов страховой деятельности и сохранения уровня достаточности капитала. При условии повышения достаточности капитала, поддержании стабильного качества активов, устойчивых операционных показателей — рейтинг компании может быть пересмотрен в сторону увеличения.

"Рейтинговое агентство S&P Global Ratings впервые присвоило ВСК рейтинг финансовой устойчивости и сразу на высоком уровне "BB" по международной шкале, прогноз — "Стабильный". Присвоенный рейтинг подтверждает лидирующие позиции ВСК на страховом рынке России, финансовую устойчивость, надежность и открытость компании", — отмечает Александр Тарновский, генеральный директор Страхового Дома ВСК.

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Но РГС застрахует по этой программе на специальных условиях только тех, кто еще приобретет дополнительно страховку жизни и здоровья. А пункт урегулирования убытков находится где-нибудь в самом отдаленном селе области )))))))

Georgy Aleksandrov 23 апреля 2015 05:06 РОСГОССТРАХ: "Со страховкой беда не страшна!"

судя по отзывам в интернете об этой страховой, не так страшна беда—как эта страховая

Дмитрий Флекс 16 апреля 2015 19:59 РОСГОССТРАХ установил минимальные цены на ОСАГО

Это статья из параллельной реальности? Или этот балабол не в курсе что твориться с "осаго" по всей стране последние два года. Многие отказались от этого откровенного грабежа, а он соловьем поет какие они хорошие, да "росгосТРАХ" первые в списке аферистов в области страхования.

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