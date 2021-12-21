Дмитрий Азаров провел заседание рабочей группы по подготовке "Студвесны" в Самаре

Во вторник, 21 декабря, губернатор Дмитрий Азаров провел совещание по подготовке и проведению на территории Самарской области ХХХ Всероссийского фестиваля "Российская студенческая весна" в 2022 году.

В обсуждении приняли участие председатель Общероссийской общественной организации "Российский Союз Молодежи", член Общественной палаты РФ, сопредседатель рабочей группы Павел Красноруцкий, главы министерств и ведомств, представители вузов, творческих и общественных организаций региона.

Открывая совещание, губернатор напомнил, что формат фестиваля будет расширен. Планируется, что "Российская студенческая весна-2022" выйдет на улицы города, станет по-настоящему общегородским праздником, событием для всех жителей губернии.

В регионе уже началась планомерная работа по подготовке фестиваля. Для этих целей по распоряжению губернатора была создана рабочая группа, в которую вошли главы профильных министерств, представители общественных молодежных организаций, участники волонтерского движения, творческие деятели, руководство вузов.

Павел Красноруцкий предложил пригласить ректоров ведущих университетов страны, проректоров по воспитательной работе, представителей вузов, которые занимаются подготовкой культурных и творческих проектов и программ, для обсуждения творческих инициатив студенческой молодежи.

Также председатель "Российского Союза Молодежи" предложил рассмотреть возможность проведения в рамках церемонии открытия юбилейной "Российской студенческой весны" комиссии Госсовета по культуре, темой которого станет народное искусство. Напомним, президент РФ Владимир Путин объявил 2022 год Годом народного искусства и нематериального культурного наследия народов.

Дмитрий Азаров поддержал озвученные идеи, сообщив, что уже 24 декабря состоится заседание комиссии Госсовета по науке и образованию, подготовка к которому сейчас ведется и на котором будет возможность обсудить вопрос об участии в программе студенческого фестиваля с представителями ведущих вузов страны.

Павел Красноруцкий предложил пригласить для участия в "Российской студенческой весне" танцевальные коллективы из стран СНГ и провести массовое выступление на улицах города, задействовав всех жителей и гостей региона.

"Идея карнавального шествия получает новый импульс благодаря вашему предложению с приглашением коллективов из стран СНГ", - поддержал инициативу Дмитрий Азаров.

Также прозвучало предложение - вместе с установочным совещанием, которое состоится в феврале будущего года, провести образовательный форум для творческих коллективов университетов с мастер-классами, которые помогут участникам лучше подготовиться к фестивалю. В тот же период предлагается провести конкурс красоты и таланта "Краса студенчества России".

Губернатор предложил приурочить проведение конкурса красоты к празднику 8 Марта, напомнив также о том, что 5 марта отмечается 80 лет со дня премьеры легендарной Седьмой симфонии Дмитрия Шостаковича в Куйбышеве. В рамках фестиваля также планируется проведение мероприятий, которые будут претендовать на вхождение в Книгу рекордов.