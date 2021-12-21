В Самаре будут судить подозреваемого в "продаже" водительских прав

В Самаре в суд отправили уголовное дело 68-летнего самарца, обвиняемого в покушении на мошенничество. Об этом сообщает региональное СУ СК РФ.

По версии следствия, в декабре 2020 г. обвиняемый получил от знакомого 160 тыс. руб. за содействие в получении водительских удостоверений без сдачи экзаменов.

При этом мужчина не мог выполнить обещанное, а деньги планировал присвоить.