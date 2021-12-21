22 декабря состоится финальный розыгрыш викторины "Вакцинация - это жизнь!"

В среду, 22 декабря, в 13:00 состоится третий, финальный, розыгрыш викторины "Вакцинация - это жизнь!", стартовавшей на территории Самарской области 15 ноября.

Розыгрыш пройдет в прямом эфире, трансляцию которого можно будет посмотреть на сайте Самарского областного вещательного агентства "СОВА", в официальных пабликах "Самарская область" и "СОВА" соцсети "ВКонтакте". Результаты розыгрыша будут опубликованы на сайте https://card.samregion.ru, а также номера-победители можно будет уточнить по телефону горячей линии викторины 8 800 511 63 03.

Напомним, инициаторами викторины "Вакцинация - это жизнь!" выступили Общественная палата Самарской области и министерство здравоохранения Самарской области. Поддержал мероприятие губернатор Дмитрий Азаров.

Вновь на кону будет уникальный призовой фонд: одна квартира в Самаре, один автомобиль и 1000 подарочных сертификатов номиналом 4 тыс. рублей. За полтора месяца ценные призы и подарки уже получили 2004 участника викторины, прошедшие вакцинацию от COVID-19, начиная с 24 сентября 2020 года. Завтра число победителей возрастет до 3006 человек.

В третьем розыгрыше примут участие победители предыдущих этапов викторины, которые поделятся своими впечатлениями о викторине, расскажут о том, как принимали решение о вакцинации, а также приоткроют свои новогодние планы.

По сложившейся традиции, трижды будет запускаться уникальная программа - "Цифровой барабан", применяющая технологию алгоритма случайной выборки. Выборка будет производиться среди уникальных номеров всех участников, которые с 15 ноября до 20 декабря включительно прошли вакцинацию от COVID-19 и автоматически стали участниками викторины, а также среди тех, кто выполнил простой алгоритм действий на сайте "Карта жителя Самарской области", кликнув на баннер викторины.

Отметим, что все уникальные номера, которые участвовали в предыдущих розыгрышах 24 ноября и 8 декабря, но не стали победителями, также войдут в число участников финального этапа викторины.