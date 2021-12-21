16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
22 декабря состоится финальный розыгрыш викторины "Вакцинация - это жизнь!" Глава самарского минздрава подверг сомнению профпригодность коллег-антиваксеров В Самарскую область поставлено 320 тысяч доз вакцины от гриппа Тольяттинскую станцию скорой помощи возглавил Александр Пастушок ГЧП-практики Самарской области в области здравоохранения признаны лучшими в стране

Здравоохранение Общество

22 декабря состоится финальный розыгрыш викторины "Вакцинация - это жизнь!"

САМАРА. 21 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 60
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

В среду, 22 декабря, в 13:00 состоится третий, финальный, розыгрыш викторины "Вакцинация - это жизнь!", стартовавшей на территории Самарской области 15 ноября.

Розыгрыш пройдет в прямом эфире, трансляцию которого можно будет посмотреть на сайте Самарского областного вещательного агентства "СОВА", в официальных пабликах "Самарская область" и "СОВА" соцсети "ВКонтакте". Результаты розыгрыша будут опубликованы на сайте https://card.samregion.ru, а также номера-победители можно будет уточнить по телефону горячей линии викторины 8 800 511 63 03.

Напомним, инициаторами викторины "Вакцинация - это жизнь!" выступили Общественная палата Самарской области и министерство здравоохранения Самарской области. Поддержал мероприятие губернатор Дмитрий Азаров.

Вновь на кону будет уникальный призовой фонд: одна квартира в Самаре, один автомобиль и 1000 подарочных сертификатов номиналом 4 тыс. рублей. За полтора месяца ценные призы и подарки уже получили 2004 участника викторины, прошедшие вакцинацию от COVID-19, начиная с 24 сентября 2020 года. Завтра число победителей возрастет до 3006 человек.

В третьем розыгрыше примут участие победители предыдущих этапов викторины, которые поделятся своими впечатлениями о викторине, расскажут о том, как принимали решение о вакцинации, а также приоткроют свои новогодние планы.

По сложившейся традиции, трижды будет запускаться уникальная программа - "Цифровой барабан", применяющая технологию алгоритма случайной выборки. Выборка будет производиться среди уникальных номеров всех участников, которые с 15 ноября до 20 декабря включительно прошли вакцинацию от COVID-19 и автоматически стали участниками викторины, а также среди тех, кто выполнил простой алгоритм действий на сайте "Карта жителя Самарской области", кликнув на баннер викторины.

Отметим, что все уникальные номера, которые участвовали в предыдущих розыгрышах 24 ноября и 8 декабря, но не стали победителями, также войдут в число участников финального этапа викторины.

Гид потребителя

Последние комментарии

Владимир Семенов 29 октября 2021 10:45 За последние сутки вакцинировалось более чем 14 тысяч жителей Самарской области

Необходима вакцинация после болезни (более 6 месяцев), врач говорит - только спутник-лайт. Но в Самаре этой вакцины нигде давно нет. Может кто-то даст ответ почему? И кто за это отвечает? Еще немного, и я стану "антиваксером".

Николай Николаевич 06 октября 2021 10:06 Врач Лилия Батршина: "Привиться - это общечеловеческий долг"

Пусть прививается , кто ее держит !

иван иванов 29 июля 2021 13:49 Самарская область заняла девятое место по количеству заразившихся коронавирусом за сутки

ужас

Светлана Сергеевна 16 июля 2021 09:06 В Самарской области в 10 раз выросло число желающих привиться от COVID-19

Сестра работает в медицине и говорит что сейчас очень многие обращаются к ней с вопросами о вакцинации и будущей беременности. Ходят же всякие слухи не хорошие. И я сама спрашивала когда не знала ставить прививку или нет. А ей я доверяю. Врач она отличный, проходила Профессиональная переподготовка акушеров

Walerii Trofimov 01 июля 2021 10:34 Спрос, рожденный дефицитом: где привиться вакциной "КовиВак" в Самаре

Сегодня хотел привиться. Мичурина, 125 вакцины нет, Гагарина, 24 нет, Ново-Вокзальная, 11 и Карла Маркса, 248 тоже нет. Когда будет не знают. Пропала везде. Через Госуслуги на вакцинацию тоже не записали, поставили в лист ожидания. Когда? Тоже никто не знает.

Фото на сайте

В Самаре Центр ЛОР-помощи и слухопротезирования отмечает 15 лет со дня основания

В Самаре Центр ЛОР-помощи и слухопротезирования отмечает 15 лет со дня основания

В Самаре второй день работает стратегическая сессия "Сбережение народа"

В Самаре второй день работает стратегическая сессия "Сбережение народа"

Торжественное мероприятие, посвященное 75-летию Самарского областного клинического госпиталя для ветеранов войн

Торжественное мероприятие, посвященное 75-летию Самарского областного клинического госпиталя для ветеранов войн

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2