Мэрия Самары согласовала строительство 44-метровой колокольни в храме на ул. Ново-Вокзальной

Настоятель храма во имя Пророка Предтечи и Крестителя Господня Иоанна, расположенного на ул. Ново-Вокзальной, 178, получил разрешение на строительство 44-метровой колокольни. Соответствующее постановление опубликовано на сайте мэрии Самары.
Напомним, 17 августа прошли публичные слушания, на которых обсуждалось достройка религиозного объекта. Заявителем выступил настоятель храма во имя Пророка Предтечи и Крестителя Господня Иоанна. Он просил предоставить разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства капитального объекта для возведения колокольни. По проекту высота объекта составит 44 м (по верхней точке креста), а за вычетом высоты креста чистая высота сооружения составит 38 метров.
В итоге мэрия согласовала постройку, допустив ее предельную высоту в 50 метров.
Последние комментарии
Христос сказал "ученик не больше учителя, Меня гнали и вас будут", и все таки вопрос, а кто тогда власть?
Ничего себе, даже и не слышала об участии ТОАЗа. А ведь как могли пропиариться на всем, но не стали.
Ого! Вот это действительно награда по достоинству! Махлай молодец, что такое доброе дело сделал.
Ирина, конечно, можно. Только вот он прошел три года назад.
Мне 40 лет ..можно ли мне участвовать в этом слете?