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Религия Общество

Мэрия Самары согласовала строительство 44-метровой колокольни в храме на ул. Ново-Вокзальной

САМАРА. 22 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Настоятель храма во имя Пророка Предтечи и Крестителя Господня Иоанна, расположенного на ул. Ново-Вокзальной, 178, получил разрешение на строительство 44-метровой колокольни. Соответствующее постановление опубликовано на сайте мэрии Самары.

Напомним, 17 августа прошли публичные слушания, на которых обсуждалось достройка религиозного объекта. Заявителем выступил настоятель храма во имя Пророка Предтечи и Крестителя Господня Иоанна. Он просил предоставить разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства капитального объекта для возведения колокольни. По проекту высота объекта составит 44 м (по верхней точке креста), а за вычетом высоты креста чистая высота сооружения составит 38 метров.

В итоге мэрия согласовала постройку, допустив ее предельную высоту в 50 метров.

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