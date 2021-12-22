Социальным предприятиям Самарской области вручили гранты на развитие проектов

Дипломы победителям конкурса вручил министр экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрий Богданов. Торжественная церемония прошла 21 декабря на площадке регионального центра "Мой бизнес".

В этом году в регионе существенно расширили линейку мер поддержки для социально ориентированного бизнеса. Региональный конкурс, победители которого могли претендовать на безвозмездные субсидии от 100 тыс. до 500 тысяч рублей, стал одним из новых инструментов.

Поддержка социальных предприятий, деятельность которых направлена на решение важных социальных вопросов, является приоритетной для областного правительства и губернатора Дмитрия Азарова. Разработка новых инструментов для развития таких предпринимателей - одно из направлений Стратегии лидерства, обозначенной главой региона совместно с жителями губернии.

Чтобы претендовать на грант, представитель социально-ориентированного бизнеса должен был до 1 мая подать заявку на включение организации в реестр социальных предпринимателей. Затем необходимо было пройти обучение в рамках акселерационной программы по своему направлению деятельности. Третьим этапом стала непосредственная подача заявки на получение гранта.

Размер безвозмездной субсидии составляет от 100 тыс. до 500 тысяч рублей. Средства будут предоставляться единовременно и в полном объеме. Основное условие - софинансирование предпринимателем не менее чем 50% расходов на реализацию проекта от общего объема запланированных затрат.

"Поддержка социальных предпринимателей - приоритет, который был определен на уровне государства. Конечно, Самарская область не могла остаться в стороне, и специально для этих целей были выделены субсидии для поддержки предприятий, ведущих деятельность в определенных социальных отраслях или оказывающие помощь особым группам населения, - это проекты на стыке бизнеса и помощи. Мы сформировали специальную программу, подготовили образовательный курс, провели консультации с предпринимателями, помогли им попасть в реестр Минэкономразвития РФ. По поручению губернатора мы подготовили законопроект, который впоследствии был принят Самарской губернской думой. Он касается снижения ставки по упрощенной системе налогообложения для социального бизнеса, - рассказал о работе с социально ориентированными предприятиями Дмитрий Богданов. - Сегодня мы подвели итоги конкурса, вручили предпринимателям дипломы. В следующем году рассчитываем совместно с социальными предпринимателями обсудить и выработать новые меры поддержки, чтобы их становилось больше. Еще в прошлом году в реестре состояли всего 23 социальных предпринимателя, которые соответствовали критериям и могли пользоваться мерами поддержки. Сегодня, по итогам работы, их уже 139. Надеемся, что как можно больше людей будут заниматься и этим видом деятельности тоже. Мы их будем в этом всячески поддерживать".

Получатели грантов на реализацию проектов в сфере социального предпринимательства были определены в ходе конкурсного отбора. В экспертную комиссию вошли представители областного минэкономразвития, региональных институтов развития предпринимательства, а также общественных организаций и предпринимательского сообщества.

Победители смогут направить средства на аренду и ремонт нежилого помещения, предназначенного для реализации проекта, приобретение или аренду оборудования, выплаты по передаче прав на франшизу, оформление результатов интеллектуальной деятельности, приобретение сырья, расходных материалов, комплектующих, необходимых для производства продукции, и другие цели. Не допускается использование гранта на оплату налогов, займов и кредитов и другие платежи.

По словам руководителя студии творчества "Фантазия" Оксаны Степановой, ее проекту в следующем году исполняется 25 лет, но процесс развития не останавливается, и женщине пришла идея принять участие в региональном конкурсе грантов. "Мы хотели воплотить свой проект в жизнь максимально быстро и максимально открыто. Для этого мы обучились, шли по ступенькам, чтобы получить заветный грант. Но самое важное для нас - чтобы проект был замечен и по достоинству оценен экспертами", - подчеркнула Оксана Степанова.

Директор протезно-ортопедического предприятия "Опора" Олег Егоров планирует направить полученный грант на создание школы для реабилитации людей с ампутированными конечностями - здесь их будут буквально заново учить ходить.

"Я долгое время работал врачом-травматологом, а со временем решил создать предприятие, где будут изготавливаться протезы для ампутированных конечностей. В школе, которую мы хотим создать на средства региональной поддержки, будут и брусья для реабилитации, и платформа с пандусом для обучения ходьбе вверх и вниз по лестнице, подъем и спускание с горок, а также будет достаточно дорогая беговая дорожка", - рассказал Олег Егоров.