Россияне предпочитают страховать имущество в ВСК

По данным ЦБ РФ, Страховой Дом ВСК стал одним из лидеров среди страховых компаний по темпам прироста по страхованию имущества физических лиц (ИФЛ) за третий квартал года — 69,5%, это в 7,5 раз выше текущего роста рынка за три месяца. По итогам 9 месяцев 2021 г. общий объем сборов ВСК достиг уровня 62,6 млрд руб., увеличившись на 10,4% по сравнению с аналогичным периодом 2020 г.
Сборы ВСК по страхованию каско для юридических лиц в третьем квартале 2021 г. увеличились на 32% по сравнению с третьим кварталом 2020 г., они опережают аналогичные показатели роста рынка почти на 6 п. п.
Наибольший рост по итогам 9 месяцев 2021 г. продемонстрировало страхование имущества физлиц (ИФЛ) (53,8%), каско (20%) и добровольное медицинское страхование физических лиц (ДМС) (33,2%).
"Несмотря на влияние пандемии на финансовый сектор, ВСК продолжает демонстрировать уверенный рост сборов в целевых сегментах. Цифровизация на данный момент является для ВСК ключевым направлением развития, и станет драйвером дальнейшего роста компании, т. к. позволяет улучшить качество услуг для клиентов и оптимизировать внутренние бизнес-процессы. В целом, итоги 9 месяцев на страховом рынке говорят о постепенном восстановлении экономической активности. Кроме того, сохранилась тенденция к консолидации рынка — доля топ-10 страховых компаний по объему сборов достигла 82%", — отмечает генеральный директор Страхового Дома ВСК Александр Тарновский.
Последние комментарии
Что делать клиентам?
Как быть клиентам? Что нужно делать?
Но РГС застрахует по этой программе на специальных условиях только тех, кто еще приобретет дополнительно страховку жизни и здоровья. А пункт урегулирования убытков находится где-нибудь в самом отдаленном селе области )))))))
судя по отзывам в интернете об этой страховой, не так страшна беда—как эта страховая
Это статья из параллельной реальности? Или этот балабол не в курсе что твориться с "осаго" по всей стране последние два года. Многие отказались от этого откровенного грабежа, а он соловьем поет какие они хорошие, да "росгосТРАХ" первые в списке аферистов в области страхования.