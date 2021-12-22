Парня из Самарской области подозревают в уклонении от армии

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В Безенчукском районе Самарской области в отношении 20-летнего парня возбудили уголовное дело из-за уклонения от военной службы. Об этом сообщает региональное СУ СК РФ.