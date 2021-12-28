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Авиационно-космический комплекс Машиностроение

Кризис открыл новые возможности для компании "АэроВолга"

САМАРА. 28 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Спад мировой экономики, вызванный пандемией коронавируса, сильно ударил по авиаперевозкам и не мог не отразиться на производителях воздушных судов. Однако компания "АэроВолга" приняла этот вызов и вышла на новые рынки.

Фото: предоставлено НПО "АэроВолга"

Из-за ограничений и 2020-й, и 2021-й годы для экономики были тяжелыми. НПО "АэроВолга" потеряло три больших и уже подготовленных контракта. В поисках выхода из положения руководство компании приняло решение переформатировать работу на мировых рынках и сосредоточилось на тех секторах, где была возможность решать вопросы в режиме онлайн.

Это позволило наверстать упущенное и двинуться вперёд. В сентябре 2021 предприятие, занимающееся разработкой авиационной техники и выпускающее самолеты-амфибии, получило сертификат типа воздушного судна в Европе на свой самолет-амфибию Borey. Это открыло ему рынки Юго-Восточной Азии, Турции, Австралии, Южной Америки. В октябре первая машина получила прописку у своего хозяина в Германии. В декабре самолет был отправлен в Малайзию, получены заказы и начаты работы по сертификации в США и Австралии. Летную школу Канады пополнил второй самолет-амфибия НПО "АэроВолга".

В конце ноября 2021 предприятие приняло участие в региональной выставке Selangor Aviation Show 2021 (SAS 2021) в Малайзии в рамках ASEAN, организованной правительством штата Селангор и малайзийской инвестиционной компанией Invest Selangor Berhard при поддержке министерства международной торговли и промышленности Малайзии, корпорации развития внешней торговли Малайзии (MATRADE), а также Национального координационного бюро аэрокосмической промышленности Малайзии (NAICO). Более 400 участников со всего мира представили на авиашоу свои разработки в сфере гражданской авиации и аэрокосмической промышленности, беспилотных летательных аппаратов, авиационного двигателестроения, интерьеров самолетов, а также обучения технических специалистов.

Стенд ООО "НПО "Аэроволга" стал одним из центральных экспонентов на авиационном шоу. "Здесь впервые была представлена линейка уникальных российских самолетов-амфибий, подписан меморандум о локализации производства в Малайзии", — отметил торговый представитель Российской Федерации Никита Пономаренко.

Одним из ключевых событий выставки стала презентация самолетов-амфибий "LA-8L" (рассчитан на 8 пассажирских мест) и "Borey" (2 места), которые совместно с малайзийским партнером — региональным дилером Delta Aerospace — планируется поставлять на рынки стран членов АСЕАН. Первый самолет LA-8L отгружён уже в декабре 2021 года и под Новый 2022 год будет отгружен первый Borey.

В 2021 году благодаря отличной работе российского дилера компании "Borey aircraft" 6 самолетов Borey поставлено нашим российским пилотам.

По сложившейся традиции в уходящем году машины компании побывали в нескольких экспедициях. LA-8T в августе 2021 года выполнил миссию по доставке этнографической экспедиции из Калуги в село Усть-Оленёк, что на море Лаптевых. На месте захоронения посланцев Петра I — участников Великой Северной экспедиции офицера и дворянина Василия Прончищева и его жены Татьяны — возвели часовню, привели в порядок могилу. Экспедиция Прончищева составила точную карту русла реки Лена и карту побережья моря Лаптевых протяженностью в 500 км.

В октябре самолет-амфибия LA-8C-RS отправился в экспедицию на Каспий с участниками проекта "Душа Каспия" фонда "Чистые моря" по спасению эндемика — самого маленького тюленя на Земле — каспийской нерпы. Авиационный мониторинг охватил участок побережья площадью около 12 тысяч кв. км от границы с Казахстаном на востоке до Махачкалы на западе.

Предприятие продолжает динамично развиваться и в 2022–2023 годах планирует полноценную работу на новых для себя рынках в США, Австралии и странах Африки.

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