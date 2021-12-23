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Хоккей Спорт

ЦСК ВВС проиграл "Ермаку"

ИРКУТСК. 23 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В среду, 22 декабря, ЦСК ВВС играл в Ангарске с "Ермаком" и проиграл 2:3, пропустив две шайбы в меньшинстве, сообщает пресс-служба "летчиков".

На 16-й минуте  затяжную позиционную атаку хозяев точным броском с ближней дистанции завершил Смирнов — 1:0. На 26-й минуте цели достиг кистевой бросок новичка самарцев Калашникова в большинстве — 1:1. Михаил забросил свою первую шайбу за ЦСК ВВС.

На 34-й минуте Артур Данилкин получил пас в средней зоне, продвинулся вперед, укрыл шайбу корпусом и бросил в дальний — 1:2. Увы, за четыре минуты до перерыва Горбунова в большинстве пробил Сергеенко — 2:2.

В концовке "летчики" получили шанс снова повести в счете — больше минуты они играли впятером против троих, но не забили. А когда у ангарчан вышел четвертый, Айрат Замалиев попал в штангу.

В концовке гости удалились два раза подряд, у "Ермака" было полторы минуты, чтобы использовать солидный численный перевес. Шайбу после наброса на пятак подправил в сетку Берестенников — 3:2.

На предпоследней минуте "летчики" сняли вратаря, но это не помогло. 3:2 — очередное поражение ЦСК ВВС.

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