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Машиностроение Экономика и бизнес

СПЗ нашел покупателя на 73,5 тыс. книг

САМАРА. 23 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Конкурсный управляющий ОАО "Самарский подшипниковый завод" Алексей Пономарев подвел итоги организованных ранее торгов по продаже имущества завода-банкрота. В частности, речь идет о заводской библиотеке.

В лот вошла научно-техническая (44893 шт.) и художественная (28702 шт.) литература. В общей сложности — более 73,5 тыс. экземпляров. Победителем торгов стал нижегородец Евгений Левашов, предложивший за библиотеку 280,7 тыс. рублей.

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я работаю на прогрессе и знаю какой там беспредел. вот только сегодня 20.02.18 г. приходили во все цеха и заставляли подписать бумагу в поддержку Кирилина. кто отказывался грозили сокращением или лишением премии. В заводе одни коррупционеры начиная с мастера и выше. как захотят так и зарплату закроют. блатным много не блатным кукиш!!!! а вы говорите что деньги начальство тырит. ВАГОНАМИ!!!!! Кидайте тапками. я сказал не всю правду.

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Ему ж скоро 70. А по фотке не скажешь....

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