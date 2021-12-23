СПЗ нашел покупателя на 73,5 тыс. книг

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Конкурсный управляющий ОАО "Самарский подшипниковый завод" Алексей Пономарев подвел итоги организованных ранее торгов по продаже имущества завода-банкрота. В частности, речь идет о заводской библиотеке.