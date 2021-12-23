Губдума одобрила назначение Петра Королева вице-губернатором Самарской области

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В четверг, 23 декабря, Самарская губернская дума согласовала назначение Петра Королева на должность вице-губернатора — руководителя администрации губернатора. Глава региона Дмитрий Азаров принял участие в заседании областного парламента и лично представил кандидатуру нового вице-губернатора.