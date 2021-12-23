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Облправительство Власть и политика

Губдума одобрила назначение Петра Королева вице-губернатором Самарской области

САМАРА. 23 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В четверг, 23 декабря, Самарская губернская дума согласовала назначение Петра Королева на должность вице-губернатора — руководителя администрации губернатора. Глава региона Дмитрий Азаров принял участие в заседании областного парламента и лично представил кандидатуру нового вице-губернатора.

Напомним, Петр Королев с июля 2021 г. занял должность исполняющего обязанности руководителя администрации губернатора, сменив Владимира Терентьева. Последний занимал этот пост с июля 2020 г. и перешел в "АСАДО".

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