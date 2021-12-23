Губдума одобрила назначение Петра Королева вице-губернатором Самарской области

В четверг, 23 декабря, Самарская губернская дума согласовала назначение Петра Королева на должность вице-губернатора — руководителя администрации губернатора. Глава региона Дмитрий Азаров принял участие в заседании областного парламента и лично представил кандидатуру нового вице-губернатора.
Напомним, Петр Королев с июля 2021 г. занял должность исполняющего обязанности руководителя администрации губернатора, сменив Владимира Терентьева. Последний занимал этот пост с июля 2020 г. и перешел в "АСАДО".
Последние комментарии
Наконец то. А то раздал свои полномочия всяким Баранниковым. Министр должен быть авторитетным.
Ужасным был министром. Надо было ему учителем остаться.
Не знаю каким министром был Владимир Александрович, но учителем он был потрясающим! Сколько лет прошло, до сих пор помню его систему скорописи:)
Долгий путь.
Явно выраженные признаки коррупцонно составляющих.