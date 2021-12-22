На пост вице-губернатора назначат Петра Королева

В четверг, 23 декабря, в губернской думе состоится очередное заседание, одним из вопросов на котором станет согласование кандидатуры Петра Королева для назначения на должность вице-губернатора — руководителя администрации губернатора Самарской области.
Кандидатуру Петра Королева на рассмотрение губдумы внес губернатор Дмитрий Азаров, следует из документов.
Напомним, Петр Королев с июля 2021 г. занял должность исполняющего обязанности руководителя администрации губернатора, сменив Владимира Терентьева. Последний занимал этот пост с июля 2020 г. и перешел в "АСАДО".
Последние комментарии
Наконец то. А то раздал свои полномочия всяким Баранниковым. Министр должен быть авторитетным.
Ужасным был министром. Надо было ему учителем остаться.
Не знаю каким министром был Владимир Александрович, но учителем он был потрясающим! Сколько лет прошло, до сих пор помню его систему скорописи:)
Долгий путь.
Явно выраженные признаки коррупцонно составляющих.