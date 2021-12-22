На пост вице-губернатора назначат Петра Королева

Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

В четверг, 23 декабря, в губернской думе состоится очередное заседание, одним из вопросов на котором станет согласование кандидатуры Петра Королева для назначения на должность вице-губернатора — руководителя администрации губернатора Самарской области.