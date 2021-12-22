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На пост вице-губернатора назначат Петра Королева

САМАРА. 22 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В четверг, 23 декабря, в губернской думе состоится очередное заседание, одним из вопросов на котором станет согласование кандидатуры Петра Королева для назначения на должность вице-губернатора — руководителя администрации губернатора Самарской области.

Кандидатуру Петра Королева на рассмотрение губдумы внес губернатор Дмитрий Азаров, следует из документов.

Напомним, Петр Королев с июля 2021 г. занял должность исполняющего обязанности руководителя администрации губернатора, сменив Владимира Терентьева. Последний занимал этот пост с июля 2020 г. и перешел в "АСАДО".

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