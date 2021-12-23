В Самаре прекратили уголовное дело о гибели подростка после допроса в полиции

Самарские следователи прекратили уголовное дело по факту гибели 17-летнего юноши после допроса в полиции, сообщает samara.kp.ru.
Напомним, 22 сентября школьника и его одноклассника задержали сотрудники полиции и доставили в отдел № 2 Промышленного района Самары. Молодых людей заподозрили в сбыте фальшивых купюр и возбудили уголовное дело по ст. 186 УК РФ (сбыт поддельных денег). Как оказалось, незадолго до того парни купили в Интернете фальшивые 5 тыс. руб. и попытались расплатиться ими за доставку еды.
По словам родителей, разговор с правоохранителями был более чем жесткий: по их данным, к одному из школьников применялись недозволенные методы, от которых ему стало плохо, а с другим разговаривали в отсутствие адвоката и отца, хотя он несовершеннолетний.
Утром 23 сентября в доме на ул. Фадеева один из подростков совершил самоубийство на балконе в своей квартире. Второй, по словам отца, боится выходить из дома и наблюдается сразу у нескольких врачей. Его родители написали жалобы в МВД России, в СК РФ, в Генпрокуратуру. Все проверки перепоручили самарским коллегам подозреваемых. Служба собственной безопасности облМВД никаких нарушений в действиях районных оперативников не нашла.
"Сведения об оказании должностными лицами ОП Промышленного района морального и физического давления на указанных граждан с целью склонения к даче признательных показаний в совершении преступления, к которому они не причастны, а также о проведении с ними разбирательства в отсутствие законных представителей не нашли своего объективного и документального подтверждения в связи с противоречиями в показаниях сторон и отсутствием объективных фактов", — говорится в официальном ответе правоохранителей.
Тем временем в региональном Следственном комитете закрыли уголовное дело о доведении школьника до самоубийства — ни состава преступления в действиях полицейских, ни виновных следствие не нашло.
Позднее следователи, которые получили материалы проверки от службы собственной безопасности облМВД, пришли к выводу, что оперативники все-таки вели себя не слишком корректно и 22 ноября было возбуждено уголовное дело по ч.3 ст. 286 УК РФ "Превышение должностных полномочий" в отношении неустановленных лиц. Потерпевшими признали отца погибшего подростка и второго школьника. Обоих позвали на беседу к следователю.
Между тем, дело о фальшивомонетничестве до сих пор не закрыто. И хотя изначально предполагалось, что фальшивую купюру курьеру дал погибший позже подросток, следователь подозрений с его друга не снимает.
Последние комментарии
Только позавчера читол новости,что птичку хотят застроить,а сегодня уже там крупный пожар.
А также есть пострадавшие от КПК Родник, КПК Добрыня,КПК Финброкер и пр.Всего более 200 чел.Людей обокрали на десятки миллионов рублей.Мало того,инвестиции страховались МОВС(страховая организация). И всё это с разрешения ЦБ РФ. И это только по Москве.Дела тянуться с 2018года. Уже выиграли все суды.Сейчас занимается АС г.Москвы. Занимается прокуратура г.Москвы....никого не задержали.Ни у кого ничего не изъяли.Миллионные долги лотами выставлены на торги. К 27 дек.2021г. девятимиллионный долг будет стоить 317000руб. Так,что спешите купить.А учредители спокойно свободно передвигаются по стране и ездят за границу
И это правильно!!!! Страховка тот несчастного случаЯ на воде и страховка гражданской ответственности за причинения вреда!!! И подороже!!! Чтобы бомжи на реку не вылезали!!
Да как так происходит? Все равны, а некоторые ровнее?!только за хранение 5 лет дают, судьи продажные! Надеюсь на пересмотр отправят и судью лишат прав.
Моей дочери практически отказали в возможности стать кандидатом в присяжные. Пришло письмо, где ее выбрали из списка избирателей. Она пошла в Пром.администрацию и ей там, вместо того, чтобы зарегистрировать, сказали в коридоре: ну чтоо вы, это такая маленькая вероятность, попасть туда. Я позвонила в канцелярию обл. суда. То же самое, слово в слово. Но позвольте: письмо как разговорит о том, что человека УЖЕ выбрала система из примерно миллиона избирателей в примерно полторы тысячи кандидатов. И если человек подходит по закону о присяжных судьях, то его ставят на учет и он дожидается звонка из суда с предложением прийти на заседание по отбору кандидатов.