В Самаре прекратили уголовное дело о гибели подростка после допроса в полиции

Самарские следователи прекратили уголовное дело по факту гибели 17-летнего юноши после допроса в полиции, сообщает samara.kp.ru.

Напомним, 22 сентября школьника и его одноклассника задержали сотрудники полиции и доставили в отдел № 2 Промышленного района Самары. Молодых людей заподозрили в сбыте фальшивых купюр и возбудили уголовное дело по ст. 186 УК РФ (сбыт поддельных денег). Как оказалось, незадолго до того парни купили в Интернете фальшивые 5 тыс. руб. и попытались расплатиться ими за доставку еды.

По словам родителей, разговор с правоохранителями был более чем жесткий: по их данным, к одному из школьников применялись недозволенные методы, от которых ему стало плохо, а с другим разговаривали в отсутствие адвоката и отца, хотя он несовершеннолетний.

Утром 23 сентября в доме на ул. Фадеева один из подростков совершил самоубийство на балконе в своей квартире. Второй, по словам отца, боится выходить из дома и наблюдается сразу у нескольких врачей. Его родители написали жалобы в МВД России, в СК РФ, в Генпрокуратуру. Все проверки перепоручили самарским коллегам подозреваемых. Служба собственной безопасности облМВД никаких нарушений в действиях районных оперативников не нашла.

"Сведения об оказании должностными лицами ОП Промышленного района морального и физического давления на указанных граждан с целью склонения к даче признательных показаний в совершении преступления, к которому они не причастны, а также о проведении с ними разбирательства в отсутствие законных представителей не нашли своего объективного и документального подтверждения в связи с противоречиями в показаниях сторон и отсутствием объективных фактов", — говорится в официальном ответе правоохранителей.

Тем временем в региональном Следственном комитете закрыли уголовное дело о доведении школьника до самоубийства — ни состава преступления в действиях полицейских, ни виновных следствие не нашло.

Позднее следователи, которые получили материалы проверки от службы собственной безопасности облМВД, пришли к выводу, что оперативники все-таки вели себя не слишком корректно и 22 ноября было возбуждено уголовное дело по ч.3 ст. 286 УК РФ "Превышение должностных полномочий" в отношении неустановленных лиц. Потерпевшими признали отца погибшего подростка и второго школьника. Обоих позвали на беседу к следователю.

Между тем, дело о фальшивомонетничестве до сих пор не закрыто. И хотя изначально предполагалось, что фальшивую купюру курьеру дал погибший позже подросток, следователь подозрений с его друга не снимает.