Грабитель, напавший на двух женщин в Самаре, смог получить всего 503 рубля

Самарский полицейские задержали 27-летнего жителя с. Обшаровка Приволжского района. Его подозревают в грабеже и покушении на грабеж. Об этом сообщает региональное ГУ МВД.

По версии правоохранителей, судимый за наркопреступление мужчина вырвал из рук 36-летней женщины сумку на пешеходной дорожке в районе пересечения улиц Фадеева и Ново-Вокзальной. Потерпевшая громко закричала вслед убегавшему незнакомцу, из-за этого нападавший бросил ее вещи и убежал.

Жертва обратилась в полицию через 50 минут. Как выяснилось, за это время грабитель успел совершить еще одно нападение. В парке "Воронежские озера" он отобрал сумку у 48-летней самарчанки. Женщина лишилась ключей, косметики, мобильника и банковской карты. С помощью похищенного смартфона злоумышленник перевел себе с карты потерпевшей 503 рубля.

Подозреваемого задержали в Приволжском районе. Он признал вину.