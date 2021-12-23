Самарец арендовал машину приятеля и сдал ее на продажу

В Самаре правоохранители задержали 35-летнего мужчину по подозрению в автомошенничестве. Об этом сообщает ГУ МВД России по Самарской области.

В октябре 2021 г. к 51-летнему местному жителю обратился знакомый и попросил заявителя сдать ему в аренду Hyundai Elantra стоимостью 800 тыс. рублей. Хозяин иномарки понадеялся на порядочность друга и не стал заключать письменный договор. Какое-то время арендатор исправно платил, но потом перестал и под разными предлогами отказывался общаться.

Из-за этого владелец автомобиля обратился в полицию. При проверке правоохранители нашли в Интернете объявление о продаже машины. Иномарка обнаружилась в автосалоне в Куйбышевском районе Самары.

По версии следствия, судимый за мошенничество, присвоение и растрату в особо крупном размере приятель потерпевшего сдал арендованную машину в автосалон для продажи.

Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 159 УК РФ ("Мошенничество в крупном размере"). Автомобиль возвращен владельцу.