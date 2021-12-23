В затоне Самарки у пос. Чкаловский погибли четыре рыбака

В четверг, 23 декабря, в затоне реки Самара погибло несколько рыбаков. Об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в ПСС по Самарской области.

У пос. Чкаловский водолазы нашли тела четырех погибших, три из них вытащили на берег. Работы по эвакуации тела четвертого рыбака продолжаются.

Ранее в соцсетях появилась информация об исчезновении четырех рыбаков, ушедших 22 декабря на рыбалку в район пос. Чкаловский и не вернувшихся.

Обстоятельства случившегося устанавливают.