Минэнерго России вручило награды сотрудникам "Т Плюс"

Министерство энергетики РФ отметило труд сотрудников филиала "Самарский" ПАО "Т Плюс" по обеспечению жителей региона качественным и надежным теплоснабжением. Почетные грамоты и благодарности вручены специалистам Самарской ТЭЦ, Новокуйбышевской ТЭЦ-1, Самарской ГРЭС, Тольяттинской ТЭЦ, Тольяттинских и Новокуйбышевских тепловых сетей, Предприятия тепловых сетей (Самара) и руководству филиала.

Так, многолетняя добросовестная и ответственная работа старшего машиниста по турбинному оборудованию Тольяттинской ТЭЦ Юрия Леонтьева была отмечена Почетной грамотой Минэнерго России. Юрий Владимирович трудится на ТоТЭЦ с апреля 1989 года. Он не только внес большой вклад в обеспечение надежной работы станции, но и принимал активное участие во внедрении и освоении новой техники и передовых технологий. Сегодня Юрий Владимирович является наставником для молодых специалистов и пользуется заслуженным уважением в коллективе.

Почетной грамотой Министерства энергетики РФ также отмечен директор филиала "Самарский" ПАО "Т Плюс" Александр Гришатов. Александр Алексеевич работает в отрасли с 1999 года. Занимал руководящие должности на энергообъектах Нижегородской и Кировской областей. В Самарской области возглавлял Новокуйбышевский филиал по реализации приоритетных инвестиционных проектов, вводивший в строй газотурбинный блок ГТУ-200 "Кремень" на Новокуйбышевской ТЭЦ-1 в 2013 году. С 2016 по 2018 работал главным инженером филиала "Самарский" ПАО "Т Плюс". В октябре 2018 года назначен директором. Благодаря усилиям Александра Алексеевича Самара стала первым городом-миллионником в стране, в котором внедрили новую модель рынка тепла — "альткотельную". Это позволило значительно увеличить объем перекладок теплосетей в областной столице. К новой модели рынка также отнесены Новокуйбышевск и Тольятти.

Также благодарностями Министерства энергетики РФ награждены начальник сетевого района № 5 "Предприятия тепловых сетей" Борис Тарасов, начальник смены котлотурбинного цеха Новокуйбышевской ТЭЦ-1 Владимир Ярусов, слесарь Новокуйбышевских тепловых сетей Алексей Баракшаев, слесарь по ремонту оборудования Самарской ГРЭС Алексей Петров, машинист котлов Самарской ГРЭС Вячеслав Шматенко, директор Тольяттинских тепловых сетей Вадим Николаев и главный специалист электротехнического отдела производственно-технического управления филиала "Самарский" Алексей Яровой. Старший мастер по ремонту оборудования Самарской ТЭЦ Андрей Ерошкин отмечен Почетной грамотой Минэнерго РФ.