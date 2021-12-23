Минэнерго России вручило награды сотрудникам "Т Плюс"

Министерство энергетики РФ отметило труд сотрудников филиала "Самарский" ПАО "Т Плюс" по обеспечению жителей региона качественным и надежным теплоснабжением. Почетные грамоты и благодарности вручены специалистам Самарской ТЭЦ, Новокуйбышевской ТЭЦ-1, Самарской ГРЭС, Тольяттинской ТЭЦ, Тольяттинских и Новокуйбышевских тепловых сетей, Предприятия тепловых сетей (Самара) и руководству филиала.
Так, многолетняя добросовестная и ответственная работа старшего машиниста по турбинному оборудованию Тольяттинской ТЭЦ Юрия Леонтьева была отмечена Почетной грамотой Минэнерго России. Юрий Владимирович трудится на ТоТЭЦ с апреля 1989 года. Он не только внес большой вклад в обеспечение надежной работы станции, но и принимал активное участие во внедрении и освоении новой техники и передовых технологий. Сегодня Юрий Владимирович является наставником для молодых специалистов и пользуется заслуженным уважением в коллективе.
Почетной грамотой Министерства энергетики РФ также отмечен директор филиала "Самарский" ПАО "Т Плюс" Александр Гришатов. Александр Алексеевич работает в отрасли с 1999 года. Занимал руководящие должности на энергообъектах Нижегородской и Кировской областей. В Самарской области возглавлял Новокуйбышевский филиал по реализации приоритетных инвестиционных проектов, вводивший в строй газотурбинный блок ГТУ-200 "Кремень" на Новокуйбышевской ТЭЦ-1 в 2013 году. С 2016 по 2018 работал главным инженером филиала "Самарский" ПАО "Т Плюс". В октябре 2018 года назначен директором. Благодаря усилиям Александра Алексеевича Самара стала первым городом-миллионником в стране, в котором внедрили новую модель рынка тепла — "альткотельную". Это позволило значительно увеличить объем перекладок теплосетей в областной столице. К новой модели рынка также отнесены Новокуйбышевск и Тольятти.
Также благодарностями Министерства энергетики РФ награждены начальник сетевого района № 5 "Предприятия тепловых сетей" Борис Тарасов, начальник смены котлотурбинного цеха Новокуйбышевской ТЭЦ-1 Владимир Ярусов, слесарь Новокуйбышевских тепловых сетей Алексей Баракшаев, слесарь по ремонту оборудования Самарской ГРЭС Алексей Петров, машинист котлов Самарской ГРЭС Вячеслав Шматенко, директор Тольяттинских тепловых сетей Вадим Николаев и главный специалист электротехнического отдела производственно-технического управления филиала "Самарский" Алексей Яровой. Старший мастер по ремонту оборудования Самарской ТЭЦ Андрей Ерошкин отмечен Почетной грамотой Минэнерго РФ.
Последние комментарии
У соседей на верхнем этаже тоже стоит тампон Это ужас Все течет по стенам до первого этажа
Да что вы врёте-то? 09 и 10 августа до раннего утра под окнами гремят. В 2:26 проснулся, а они там все гремят и гремят. Ново-Вокзальная, если что. Не стыдно? Почти две недели долбят и долбят. Спасибо за ремонт я бы сказал, если б гуманно и без лжи в СМИ это было бы
Здравствуйте,а по факту не оказания услуги из-за отсутствия контейнера для мусора , тоже рассматриваете претензию ?
Егоров похоже совсем не в теме, кто и за что платит. Наталья Вредина имеет трудовой стаж более 25 лет,налогов она достаточно заплатила, что бы ее не выдерживает на улицу. Квартира у нее хоть и двух комнатная, но не с туалетом на улице, а вполне комфортабельная. Находится более или менее близко к социальным объектам, в частности недалеко от кардиоцентра, который ей необходим по инвалидности. Сделайте ремонт общих коммуникаций, восстановите стены в доме и подъезде!Там ходить опасно!В квартире довольный ремонт, сделанный за свой счет!Наталья скоро в свою квартиру будет наверное заходить по лестнице, которую придется подставлять к балконы второго этажа! Наталья долгое время занималась общественной работой района, в частности и делами по устранению аварийных ситуаций в доме. Люди живы в доме, благодаря ее бдительности. А администрация района и города берет её измором, пытаться выкупить её жилплощадь за гроши, что бы она купила сама себе залупу. Содержите жилье в порядке, и не придется никого выселять. Администрации как всегда дешевле всё сломать,чем не доводить до аварийности! В нашем городе всё делается не для людей, а для отпуска на бумаге, якобы все по закону, за все деньги отчитались, всё растащиди по своим закромам.
и в доме 212 по Воронежской то же и ближайшую неделю не ожидается