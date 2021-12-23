"Единая Россия" подвела итоги работы волонтерских центров в 2021 году

С начала года волонтеры "Единой России" совершили почти 300 тыс. выездов, помогая врачам доехать на работу и обратно, отвозили их на вызовы к больным и доставляли пациентов в медучреждения. За счет этого почти полностью была закрыта потребность врачей в транспорте, отметил секретарь Генсовета "Единой России" Андрей Турчак на ВКС с региональными волонтерскими центрами партии.

Также в этом году волонтеры доставили два миллиона комплектов лекарств людям, которые заболели и лечатся дома, более 10 миллионов продуктовых наборов и порций горячего питания медработникам и врачам, которые работают в "красных зонах". Приняли и исполнили более 815 тысяч заявок, поступивших от граждан.

Андрей Турчак отметил, что самое активное участие в этой работе принимают депутаты "Единой России" всех уровней. "На их счету — 136 тыс. выездов в рамках автоволонтерства, 250 тыс. доставок лекарств на дом, 550 тыс. продуктовых наборов и наборов горячего питания для медицинского персонала. Пользуясь случаем, благодарю всех коллег в регионах за проведенную работу и помощь людям", — сказал он.

Секретарь Генсовета подчеркнул, что за два года сформировалось настоящее волонтерское сообщество. "За этими цифрами — решение чьей-то проблемы, судьбы конкретных людей, которым помогли наши волонтеры. Мы открываем новые направления деятельности. Наши волонтеры сдают кровь, информируют о вакцинации, оказывают помощь социальным службам. Потенциал огромен. Мы это видим, руководство страны это видит. Мы будем этот потенциал развивать", — добавил Андрей Турчак.

Он напомнил, что в этом году президент поддержал предложение "Единой России" о вовлечении добровольцев в политику. Многие из них приняли участие сначала в предварительном голосовании партии, а затем — в выборах различного уровня. В результате депутатский корпус партии пополнился большим числом волонтеров.

Кроме того, Владимир Путин на форуме "Мы вместе" поддержал идею "Единой России" об обязательном страховании волонтеров. Соответствующий законопроект уже подготовлен и находится на заключении в правительстве.

Волонтерская работа в регионах в этом году шла по самым разным направлениям. Например, "Волонтеры-медики" проконсультировали более 18 млн человек. Как рассказала председатель всероссийского общественного движения Мария Якунчикова, активисты оказывают помощь в медицинских организациях, работают в кол-центрах и взяли на себя важный блок доставки рецептурных препаратов людям.

В ходе видеоконференции представители волонтерских движений также выступили с рядом инициатив. Руководитель "Волонтеров Победы", депутат Госдумы Ольга Амельченкова предложила учредить награду за добровольчество в регионах. Сейчас она существует примерно в половине субъектов РФ, и предложение "Единой России" реализуют ещё в двух — Ленинградской и Костромской областях. Поддержку получила и инициатива о зачете волонтерских часов в производственную практику студентов.

В заключение Андрей Турчак подчеркнул, что в предстоящие новогодние праздники работа волонтерских центров не прекратится.

"Мы уже договорились, что продолжаем наши ежегодные акции — подарки ветеранам Великой Отечественной войны, врачам, которые в эти праздничные дни будут не дома, а на своем боевом посту. Нужно уделить внимание и их детям, которые в эти дни останутся дома. Будем готовы подставить плечо", — заключил Андрей Турчак.