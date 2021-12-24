"Лада" в гостях победила "Омские Крылья"

В четверг, 23 декабря, в Париматч ВХЛ — Кубок Шелкового пути "Лада" в Омске победила "Омские Крылья", сообщает пресс-служба автозаводцев.
Хозяева открыли счет в середине стартового периода благодаря точному броску лучшего бомбардира сибиряков Дмитрия Соколова — 1:0.
Тольяттинцы восстановили равновесие через полторы минуты (Евгений Грошев).
На 25-й минуте Станислав Альшевский подставил клюшку под дальний бросок Александра Шикуна — 1:2.
В третьем периоде Иван Романов установил окончательный счет — 3:1 победа "Лады".
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