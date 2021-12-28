Александр Живайкин: "Мы не собираемся снижать планку"

Россыпь медалей, вторая "Новая высота" и право провести российское первенство. О том, чем запомнился 2021 год, "Итогам" рассказал президент Федерации спортивной борьбы Самарской области, депутат Губернской думы Александр Живайкин.

— На сайте федерации написано — борьба это жизнь… Что нового в жизни федерации произошло в 2021-м? Какие результаты и на каком уровне показали самарские борцы? Отразилась ли на подготовке и выступлениях пандемия?

— Несмотря на ограничения, связанные с пандемией, год оказался для нашей федерации достаточно продуктивным. Спортсмены одержали немало ярких побед как на российском, так и на международном уровне. Одна из самых значимых — победа нашего борца греко-римского стиля Павла Белкина на первенстве Европы среди юниоров в Германии.

В дисциплине "грэпплинг" тоже немало успехов. Аюб Гуданатов занял первое место на чемпионате мира. Это была его третья подряд победа на соревнованиях подобного уровня. Чемпионкой Европы и серебряным призером мирового чемпионата стала Олеся Журавлева, "бронзу" на мировом чемпионате завоевал Расул Мамедбеков.

Множество побед и призовых мест на всероссийских соревнованиях и у борцов вольного стиля. Медали у взрослых, юношей и юниоров, а также у наших девушек.

В панкратионе, помимо всероссийских соревнований, наши спортсмены удачно выступили на чемпионате и первенстве мира: бронзовыми призерами стали Екатерина Корионова и Данила Медведев.

В целом за четыре года моей работы президентом Федерации спортивной борьбы Самарской области на горизонте зажглось множество новых звезд в разных дисциплинах борьбы, в том числе и в сурдолимпийских — это Георгий Кузнецов и Виталий Кузменков, которые заняли призовые места на первенстве России и на чемпионате мира по греко-римской борьбе.

— В августе, после годичного перерыва, состоялись соревнования по греко-римской борьбе среди юношей "Новая высота". Турнир второй, можно ли утверждать, что он становится трамплином для молодых борцов во взрослый спорт, как и задумывалось?

— Уже во второй раз мы смогли провести Всероссийский турнир "Новая высота". В этом году на ковер вышли более трехсот спортсменов из 29 регионов России. Соревнования посвящены памяти заслуженного строителя России Игоря Александровича Найвальта. Он был человеком с большой буквы, благотворителем и меценатом, борцом по жизни, по духу. В юности занимался борьбой, достиг результатов, а потом оказывал огромную поддержку детско-юношескому спорту, тысячам спортсменов в России, был организатором большого количества спортивных соревнований. Для нашей федерации, для меня лично турнир "Новая высота" — это всегда экзамен и дань памяти яркому и светлому человеку.

Что касается новых имен… Несомненно, наш турнир дал дорогу молодым и целеустремленным спортсменам. Победитель турнира "Новая высота" 2019 года Максим Скуратов отобрался на первенство Европы и мира, где завоевал золотую медаль и прославил нашу область и страну.

Всегда говорил: ребят, которые пройдут через этот непростой турнир, мы увидим не только на российских, но и на международных, олимпийских соревнованиях, и они прославят нашу великую и могучую страну.

Но есть и другая сторона. На "Новой высоте" каждый, независимо от занятого места, может подняться на свою личную новую высоту, стать сильнее, выносливее, поверить в себя. И это порой намного важнее.

— Организация подобных соревнований — дело непростое… Вы ощущаете поддержку и заинтересованность в турнире от власти, от меценатов?

— Проведение турнира стало возможным благодаря поддержке нашего губернатора Дмитрия Игоревича Азарова, идейного вдохновителя — Героя Российской Федерации, сенатора, трехкратного олимпийского чемпиона Александра Александровича Карелина и, конечно, благодаря нашим спонсорам — группе компаний "ВТС" и лично Вячеславу Валентиновичу Сонину.

— Главная новость года — Самара в 2022-м станет хозяйкой первенства России по греко-римской борьбе. Александр Иванович, давайте подробно — как это удалось, насколько трудно было убедить федерацию, какие были аргументы?

— Лучших молодых борцов со всей страны мы примем в начале марта, соревнования станут отбором на первенство Европы и мира. В истории современной России это будут первые соревнования такого уровня для Самарской области. Огромная заслуга в том, что первенство будет проводиться у нас, принадлежит Федерации спортивной борьбы России и лично Михаилу Геразиевичу Мамиашвили. Мы плотно сотрудничаем с федерацией и наши предыдущие соревнования получили высокую оценку с их стороны. И сейчас мы не собираемся снижать планку.

После того как решение было принято, я долго находился под впечатлением. Это очень ответственное мероприятие. Но все знают, что в Самаре проходит турнир "Новая высота" памяти Игоря Найвальта, а главное, у нас есть неравнодушные люди, меценаты, которые служат делу развития борьбы. Благодаря им наша "Новая высота" проходит на высоком уровне. Уверен, что и первенство пройдет достойно.

Не стану скрывать, наша команда волнуется: соревнования пройдут в новом Дворце спорта, нужно будет закрывать лед, устанавливать помост, стелить ковры… Надеемся, что к марту эпидобстановка улучшится, и первенство пройдет при участии зрителей, потому что соревнования такого уровня, конечно же, надо смотреть "вживую". Это такой драйв, что пропускать никак нельзя!

Александр Карелин, трехкратный олимпийский чемпион, Герой России:

— Президент областной федерации спортивной борьбы Александр Живайкин ведет очень правильную работу. Он объединил всех тренеров — и молодых, и маститых. Он создает условия для того, чтобы ребята приходили заниматься борьбой. Федерация находится на хорошем счету и в министерстве спорта Самарской области, и непосредственно у губернатора Дмитрия Игоревича Азарова. Он видит, что на эту структуру можно опираться.