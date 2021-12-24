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Страхование Финансы

Страховой Дом ВСК признан "Компанией года"

САМАРА. 24 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Страховой Дом ВСК в пятый раз стал лауреатом Ежегодной национальной бизнес-премии "Компания года 2021" в номинации "Страховая компания", войдя в число лучших российских предприятий и получив наивысшие оценки и признание российского делового сообщества. Также наград удостоились "Аэрофлот", "Ростелеком", "Газпром", "Сибур" и OZON.

Голосование за лауреатов ежегодной бизнес-премии проводилось Экспертным Советом портала. Церемония награждения победителей состоялась 22 декабря 2021 года в МИА "Россия сегодня".

"Большая честь, что бизнес-сообщество отмечает развитие ВСК даже в непростое пандемийное время. Мы не привыкли жаловаться на трудности и используем их как возможности для развития. В 2021 году ВСК укрепила свои позиции в цифровой трансформации, компания первой в России внедрила искусственный интеллект в онлайн-урегулирование по каско. Мы отмечаем многократный рост взаимодействия с клиентами на фоне пандемии. Вырос спрос на полисы ДМС и телемедицину, сервисы, позволяющие пациентам самостоятельно определить виды и объемы услуг, которые им нужны. Компания ежедневно работает над развитием отношений с пользователями. Мы достигли в этом значительных успехов, признанных профессиональным сообществом", — отметил Александр Тарновский, генеральный директор Страхового Дома ВСК.

Ежегодная национальная премия "Лучшие в России — Компания и Персона года" вручается с 1999 года. Она отмечает успехи владельцев бизнеса, инвесторов, предпринимателей, менеджеров и зарекомендовала себя как общественный институт, который не только ставит в пример лучшие компании, но создает новый имидж российского бизнеса и продвигает новые стандарты бизнес-этики в стране.

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Александр Ридель 23 апреля 2015 05:34 РОСГОССТРАХ: "Со страховкой беда не страшна!"

Но РГС застрахует по этой программе на специальных условиях только тех, кто еще приобретет дополнительно страховку жизни и здоровья. А пункт урегулирования убытков находится где-нибудь в самом отдаленном селе области )))))))

Georgy Aleksandrov 23 апреля 2015 05:06 РОСГОССТРАХ: "Со страховкой беда не страшна!"

судя по отзывам в интернете об этой страховой, не так страшна беда—как эта страховая

Дмитрий Флекс 16 апреля 2015 19:59 РОСГОССТРАХ установил минимальные цены на ОСАГО

Это статья из параллельной реальности? Или этот балабол не в курсе что твориться с "осаго" по всей стране последние два года. Многие отказались от этого откровенного грабежа, а он соловьем поет какие они хорошие, да "росгосТРАХ" первые в списке аферистов в области страхования.

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