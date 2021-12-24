ВСК предложила сенаторам доработать инструмент экспериментальных правовых режимов

В Совете Федерации прошел круглый стол по вопросам совершенствования экспериментальных правовых режимов и расширения сферы их применения. Марина Ляшенко, вице-президент — руководитель по финтех и инновациям Страхового Дома ВСК, выступила с докладом "Экспериментальные правовые режимы (ЭПР) и страхование — проблематика и возможности".
Основной темой круглого стола стала оценка существующего нормативного регулирования экспериментальных правововых режимов и возможные пути доработки такого формата апробации законодательных инициатив. Федеральный закон "Об экспериментальных правовых режимах в сфере цифровых инноваций в Российской Федерации" был принят в середине 2020 года. По данным на октябрь текущего года, в активной проработке находится всего пять проектов с применением ЭПР. Несмотря на значительный прогресс в самих цифровых технологиях, этот год не стал годом массового применения экспериментальных правовых режимов.
В финансовой сфере по процедуре ЭПР пока не прошла ни одна инициатива. ВСК отмечает, что процедура ЭПР по сравнению с законодательными изменениями выигрывает в скорости. Для примера можно рассмотреть законопроект № 987674-7, который в части удаленного урегулирования с 2020 года ожидается рядом страховщиков, готовых пилотировать дистанционный сервис по ОСАГО. По оценкам экспертов, нововведения рынок может увидеть не ранее 2023 года. На фоне пандемии и растущего спроса на дистанционные сервисы (ВСК заявляет о трехкратном росте удаленного урегулирования по каско за год) такая длительная реализация процесса вывода новых решений для клиентов явно сдерживает развитие рынка.
"Страховой Дом ВСК поддерживает возможность ЭПР при наличии законопроекта в стадии рассмотрения. Это придаст ускорение трансформации отрасли и позволит вывести на рынок востребованный сервис в короткие сроки", — отметила Марина Ляшенко.
Неоднозначной выглядит и процедура выхода из ЭПР в случае наличия параллельной законодательной инициативы. ВСК отмечает необходимость разъяснений со стороны экспертов, ведь в случае заинтересованности компаниям необходимо направить на подготовку заявки ЭПР значительные ресурсы.
Также на круглом столе обсудили диспозицию страхования в ЭПР, связанных с беспилотниками, дронами и телемедициной. Марина Ляшенко отметила необходимость своевременной проработки подходов к страхованию и высокой вероятности законодательных изменений под эти новые рынки.
Последние комментарии
Что делать клиентам?
Как быть клиентам? Что нужно делать?
Но РГС застрахует по этой программе на специальных условиях только тех, кто еще приобретет дополнительно страховку жизни и здоровья. А пункт урегулирования убытков находится где-нибудь в самом отдаленном селе области )))))))
судя по отзывам в интернете об этой страховой, не так страшна беда—как эта страховая
Это статья из параллельной реальности? Или этот балабол не в курсе что твориться с "осаго" по всей стране последние два года. Многие отказались от этого откровенного грабежа, а он соловьем поет какие они хорошие, да "росгосТРАХ" первые в списке аферистов в области страхования.