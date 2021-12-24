Самарский облсуд разрешил экс-военкому Игорю Попову выйти по УДО

В пятницу, 24 декабря, апелляционная инстанция Самарского облсуда отменила постановление Новокуйбышевского городского суда, отказавшего экс-военкому Тольятти Игорю Попову в УДО, и вынесла новое решение — удовлетворила ходатайство осужденного. Об этом корреспонденту Волга Ньюс рассказал защитник экс-военкома Александр Терещенко.
Напомним, горя Попова задержали 8 июля 2015 года. Следствие полагало, военком хотел получить 10 млн руб. от подчиненного Евгения Лисянского за покровительство по службе, но потом уменьшил эту сумму до 2 млн рублей. Посредником выступал Николай Ксенафонтов.
После двух судов в 21 июня 2019 г. Попов получил шесть лет и 10 месяцам заключения в колонии строгого режима, а также должен был выплатить штраф в 2 млн рублей. Николаю Ксенафонтову назначили три года и четыре месяца колонии строгого режима.
Защитник экс-военкома Александр Терещенко рассказал, что Игорь Попов отбывал срок в ИК-3 в Новокуйбышевске и в 2021 г. подавал ходатайство об УДО в городской суд, который 6 октября отказал ему. Жалобу на это постановление подали в областной суд, который постановил освободить Попова из-под стражи.
Последние комментарии
Да как так происходит? Все равны, а некоторые ровнее?!только за хранение 5 лет дают, судьи продажные! Надеюсь на пересмотр отправят и судью лишат прав.
Моей дочери практически отказали в возможности стать кандидатом в присяжные. Пришло письмо, где ее выбрали из списка избирателей. Она пошла в Пром.администрацию и ей там, вместо того, чтобы зарегистрировать, сказали в коридоре: ну чтоо вы, это такая маленькая вероятность, попасть туда. Я позвонила в канцелярию обл. суда. То же самое, слово в слово. Но позвольте: письмо как разговорит о том, что человека УЖЕ выбрала система из примерно миллиона избирателей в примерно полторы тысячи кандидатов. И если человек подходит по закону о присяжных судьях, то его ставят на учет и он дожидается звонка из суда с предложением прийти на заседание по отбору кандидатов.
Все боятся идти в присяжные.Никто не желает отбиения кукушки со стороны банды убийц
Интересно на фоне этой новости узнать, как обстоят дела по загрязнению нефти хлорорганическими соединениями, которое Самаранефтегаз допустила несколько недель назад. Результатов проверок нет. Кто будет оплачивать "банкет", непонятно. Операционный контроль сдаваемого в систему Транснефти сырья позволил бы всем работать гораздо спокойнее: и поставщикам, и получателям нефти, и транспортировщику.
Журналисты никогда не пишут...в рядах какой партии она состоялась... ..и это нужно указывать в будущем так как на носу выборы