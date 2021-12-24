Самарский облсуд разрешил экс-военкому Игорю Попову выйти по УДО

В пятницу, 24 декабря, апелляционная инстанция Самарского облсуда отменила постановление Новокуйбышевского городского суда, отказавшего экс-военкому Тольятти Игорю Попову в УДО, и вынесла новое решение — удовлетворила ходатайство осужденного. Об этом корреспонденту Волга Ньюс рассказал защитник экс-военкома Александр Терещенко.

Напомним, горя Попова задержали 8 июля 2015 года. Следствие полагало, военком хотел получить 10 млн руб. от подчиненного Евгения Лисянского за покровительство по службе, но потом уменьшил эту сумму до 2 млн рублей. Посредником выступал Николай Ксенафонтов.

После двух судов в 21 июня 2019 г. Попов получил шесть лет и 10 месяцам заключения в колонии строгого режима, а также должен был выплатить штраф в 2 млн рублей. Николаю Ксенафонтову назначили три года и четыре месяца колонии строгого режима.

Защитник экс-военкома Александр Терещенко рассказал, что Игорь Попов отбывал срок в ИК-3 в Новокуйбышевске и в 2021 г. подавал ходатайство об УДО в городской суд, который 6 октября отказал ему. Жалобу на это постановление подали в областной суд, который постановил освободить Попова из-под стражи.