Сотрудники ФСБ задержали члена ОПГ с 2 кг наркотиков в Самарской области

Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

В Самарской области сотрудники регионального ФСБ задержали с поличным члена организованной преступной группы с крупной партией наркотиков. Об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в пресс-службе ведомства.