Самарские таможенники остановили фуру с 25 тоннами контрафакта

Самарская таможня около российско-казахстанского участка границы провела спецоперацию для пресечения ввоза санкционных, контрафактных и запрещенных товаров.

В селах Большая Черниговка и Маштаково таможенники проверили 49 большегрузов. В результате в двух автомобилях нашли незаконный товар из Казахстана. Одну из фур отправили на таможенный досмотр, другую выдворили с территории РФ. В досмотренной машине перевозили контрафакт: компьютерную технику, часы, а также бытовые и косметические средства.

Всего сотрудники таможни выявили более 25 тонн сомнительной продукции, стоимость около 1,6 млн рублей.