Адвоката из Самары подозревают в попытке передать взятку

В Самаре возбудили уголовное дело в отношении члена Палаты адвокатов Самарской области. Его подозревают в посредничестве во взяточничестве в крупном размере. Об этом сообщает региональное СУ СК РФ.

По версии следствия, в ноябре 2021 г. подозреваемый защищал местную предпринимательницу, занимавшуюся бизнесом с нарушениями. Он предложил клиентке передать через него взятку 900 тыс. руб., чтобы избежать административной и уголовной ответственности.

После получения денег мужчину задержали. В ближайшее время адвокату должны избрать меру пресечения.