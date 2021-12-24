В ближайшие 1,5 года в стране будет выстроена цепочка по господдержке материнства и детства

На пресс-конференции президент Владимир Путин озвучил меры поддержки и пообещал, что в ближайшие полтора года в стране будет выстроена вся цепочка по государственной поддержке материнства и детства.

Речь идет не только о ежемесячных выплатах, маткапитале и льготах, а также и о жилищной федеральной программе для многодетных семей, по которой семьям с детьми выделяется земля под строительство дома. Мало просто построить жилье, необходимо, чтобы территория развивалась.

Президент пообещал выдать распоряжение правительству и регионам продумать данный пункт в рамках уже выделенных средств.

"Эти 500 млрд на развитие инфраструктуры плюс еще 460 по нацпроектам — их нужно так настроить, чтобы не просто так деньги осваивали, а чтобы решали проблемы многодетных семей. Деньги выделяются, их нужно "вписать" в соответствующие проекты, "состыковать" проблемы с планами развития", — сказал Путин.

Председатель комитета по здравоохранению, демографии и социальной политике Самарской губернской думы Марина Сидухина отмечает, что в Самарской области выстроена многоуровневая и многокомпонентная система поддержки семей с детьми.

"Мне очень импонирует позиция президента о том, что каждый рубль должен работать на благосостояние человека и, в первую очередь, семей с детьми. Очень много было сказано о многодетных семьях. Когда появляется ребенок в семье, семья страдать не должна, не должны снижаться доходы всей семьи. Поэтому приоритет в нашей стране на 2022 год — сделать не только социально ориентированный бюджет всей России и регионов, а чтобы каждый рубль дошел до своего получателя, чтобы каждая семья чувствовала эту заботу. Так сказал и президент. Мы должны защитить наши семьи с детьми".

Меры поддержки постоянно растут и расширяются, несмотря на пандемию. Расширено количество семей, которые получают поддержку со стороны государства, в стране начали выплачивать семейный капитал уже на первого ребенка. Затем начали выплачивать пособия беременным женщинам, которые находятся в сложной ситуации. Чтобы помочь гражданам, оказавшимся в непростой ситуации, делали единоразовые выплаты и по пять, и по десять тысяч рублей. Всего 4,5 трлн рублей за прошлый год.

"Мы на каждом шаге примем соответствующие меры поддержки. Они и сейчас есть, но есть определенные разрывы, касающиеся возраста ребенка. Мы закроем эти разрывы в перспективе ближайших полутора лет", — сказал глава государства.

Кроме того, уже был повышен МРОТ и ПМ. По заявлению президента меры поддержки продолжаться и в будущем году.