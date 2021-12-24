Глава региона вручил многодетной семье из Тольятти ключи от нового автомобиля

В пятницу, 24 декабря, губернатор Дмитрий Азаров встретился с многодетной семьей Наумовых, поздравил с наступающими новогодними праздниками и вручил им ключи от нового автомобиля марки ГАЗель Next.
В семье Владимира и Светланы Наумовых воспитывается пятеро приемных детей: самая младшая дочь Василиса ходит в детский сад, старшей Светлане — 15 лет, и в наступающем году она заканчивает 9 класс. Девочка увлекается бисероплетением, создает украшения.
Егор учится в 9 классе и занимается в школьной телестудии "Радужка", снимается в кинофильмах и сам снимает кино, со своими работами уже успел побывать на различных кинофестивалях, где занимал призовые места, интересуется психологической и бизнес-литературой, изучает биографии успешных людей.
Сфера интересов семиклассника Михаила — IT-технологии и робототехника. Первоклассник Владлен с удовольствием ходит в школу и очень любит, когда вся их семья отправляется в путешествие.
У каждого ребенка своя история попадания в семью, у многих — ограничения по здоровью, но теперь все они — большая дружная семья, в которой каждый находит поддержку, и все делается сообща.
"Нам очень везет в жизни, повезло с каждым из наших детей, и каждый раз судьба нам доказывает, что мы удачливые люди", — признается Светлана Наумова.
Семья мечтала о вместительном автомобиле, в котором хватит места для всех членов большой дружной семьи. Об этой мечте они рассказали губернатору во время встречи, приуроченной к Международному дню семьи в мае текущего года. Новая машина для Наумовых настоящим новогодним подарком.
"Это машина на долгие годы с огромной перспективой для нашей семьи", — поблагодарил губернатора глава семьи Владимир Наумов.
"То, что вы для всех нас делаете, это очень важно и заслуживает восхищения. Вы люди с большим сердцем, ответственностью, трудолюбием, с большим желанием дарить свою любовь детям. И даже не сомневайтесь, вы всегда найдете поддержку. Я рад, что ваши мечты сбываются. Пусть так будет и дальше", — пожелал семье губернатор.
Последние комментарии
Провести цифровую трансформацию всей страны Расскажите что это Непонятно Поговорите о вертуальной реальности открыто Вроде прошлый век и очки вертуальной реальности кино Все же смотрят телевизор
Ну посмотрим далее.....может еще месяц коту под хвост.
Здравствуйте. Представители администрации г. Отрадный пишут нам, что информация не верная
Вы большие молодцы! Дай Бог Вам здоровья и долгих лет жизни.
Класснно