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Губернатор Власть и политика

Глава региона вручил многодетной семье из Тольятти ключи от нового автомобиля

САМАРА. 24 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В пятницу, 24 декабря, губернатор Дмитрий Азаров встретился с многодетной семьей Наумовых, поздравил с наступающими новогодними праздниками и вручил им ключи от нового автомобиля марки ГАЗель Next.

Фото: предоставлено департаментом информполитики администрации губернатора Самарской области

В семье Владимира и Светланы Наумовых воспитывается пятеро приемных детей: самая младшая дочь Василиса ходит в детский сад, старшей Светлане — 15 лет, и в наступающем году она заканчивает 9 класс. Девочка увлекается бисероплетением, создает украшения.

Егор учится в 9 классе и занимается в школьной телестудии "Радужка", снимается в кинофильмах и сам снимает кино, со своими работами уже успел побывать на различных кинофестивалях, где занимал призовые места, интересуется психологической и бизнес-литературой, изучает биографии успешных людей.

Сфера интересов семиклассника Михаила — IT-технологии и робототехника. Первоклассник Владлен с удовольствием ходит в школу и очень любит, когда вся их семья отправляется в путешествие.

У каждого ребенка своя история попадания в семью, у многих — ограничения по здоровью, но теперь все они — большая дружная семья, в которой каждый находит поддержку, и все делается сообща.

"Нам очень везет в жизни, повезло с каждым из наших детей, и каждый раз судьба нам доказывает, что мы удачливые люди", — признается Светлана Наумова.

Семья мечтала о вместительном автомобиле, в котором хватит места для всех членов большой дружной семьи. Об этой мечте они рассказали губернатору во время встречи, приуроченной к Международному дню семьи в мае текущего года. Новая машина для Наумовых настоящим новогодним подарком.

"Это машина на долгие годы с огромной перспективой для нашей семьи", — поблагодарил губернатора глава семьи Владимир Наумов.

"То, что вы для всех нас делаете, это очень важно и заслуживает восхищения. Вы люди с большим сердцем, ответственностью, трудолюбием, с большим желанием дарить свою любовь детям. И даже не сомневайтесь, вы всегда найдете поддержку. Я рад, что ваши мечты сбываются. Пусть так будет и дальше", — пожелал семье губернатор.

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