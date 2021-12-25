"Ладья" победила "Сибирских снайперов"

Тольяттинцы, ХК "Ладья", завершали свой длительный выезд двумя матчами в Новосибирске.
В первом из них волжане со счетом 5:2 переиграли "Сибирских Снайперов".
Несмотря на равенство по броскам в створ ворот (31:31), тольяттинцы намного эффективнее использовали свои моменты, одержав третью победу кряду.
Дубль в свой актив записал Дмитрий Беленчук, по разу отличились Остап Маслов, Артем Якутов и Вадим Сущев.
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