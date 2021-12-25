Гандбольная "Лада" проиграла ЦСКА

В своем 11-м матче предварительного этапа "OLIMPBET Суперлиги — чемпионата России" в Тольятти "Лада" уступила столичному ЦСКА — 26:30 (13:13).

После чемпионата мира в Испании обе команды успели провести лишь несколько совместных тренировок внутри своих клубных коллективов. Все тольяттинские участницы испанского "мундиаля" оказались в строю.

До перерыва волжанки либо доминировали (как на стартовых минутах, поведя — 3:0), либо успешно сдерживали порыв армейских гандболисток, стремившихся взять инициативу под свой контроль. Первой лидерскую майку у гостей "примерила" Дмитриева, сократившая разрыв в счете до минимума своим "дуплетом" (3:2). А затем одеяло на себя потянули иностранки "красно-белых". В особенности Ана Грос. Четыре ее взятия ворот плюс гол датчанки Катрин Хайндаль выровняли положение на 14-й минуте — 7:7.

Наши не засуетились. Напротив, вторая волна "Лады" накрыла москвичек чуть ли не сильнее стартовой. Довольно быстро прежний перевес был восстановлен (11:8). Если бы Кирдяшева реализовала семиметровый на 22-й минуте, стало бы и вовсе "плюс 4". Но мяч прошелестел где-то в метре от цели, а фол Марины Судаковой на Валентине Рахмаевой, обещавший новые проблемы ЦСКА, серьезных последствий гостям не принес. Более того, в меньшинстве они сократили отставание, а затем и выровняли положение (11:11). К перерыву паритет был сохранен. После отдыха команды долго двигались ноздря в ноздрю. Вплоть до 18-й минуты тайма никому из них не удавалось оторваться больше, чем на мяч. Примерно с этого момента и стал назревать перелом. Рахмаевой с острейшего угла переиграть Полину Каплину было не суждено, а Сара Ристовска в схожей ситуации перехитрила Валентину Войтулевич (19:21).

Кирдяшева, взяв игру на себя после командного совещания, высоченный армейский блок не пробила. Вскоре Лера реабилитировалась, ответив могучим точным "выстрелом" на гол Екатерины Ильиной. Но здорово подпортил "Ладе" всю картину непреднамеренный (если не сказать — глупый) "двушник". Алена Амельченко, нарушив численный состав, вынудила наших защищаться в меньшинстве. Разница достигла трех мячей. Потом еще неоднократно она сокращалась до двух — тольяттинки, у которых несгибаемые Вероника Никитина с Фоминой встали во главе погони, бились до последнего. Да и та же Амельченко, исправляясь за содеянное, забила свой второй гол. Но все же до спасения хотя бы одного очка дело не дошло.

Решающим стал "семерик" от Грос, реализованный за пару минут до финальной сирены, который для словенки заработала Цвийич (25:28). Следом Рахмаева вновь на нащупала брешь в противоборстве с раскуражившейся Каплиной. Флорентин Пера взял тайм-аут. Цвийич его задумку с помощью Грос воплотила.