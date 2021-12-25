Из-за возгорания мебели из ТЦ на пр. Металлургов в Самаре эвакуировано 53 человека

В субботу, 25 декабря, в 15:02 в Центр управления в кризисных ситуациях поступила информация о задымлении в ТЦ на пр. Металлургов, 78 в Кировском районе, об этом сообщили в ГУ МЧС России по Самарской области.

Огнеборцы сразу выехали на вызов по повышенному рангу сложности — "Пожар № 2".

К моменту прибытия пожарных на первом этаже ТЦ в салоне сотовой связи горела мебель на площади 10 кв. м. В 15:21 пожар удалось локализовать. Для борьбы с огнем были привлечены 42 человека.

В региональном управлении МЧС России отметили, что погибших и пострадавших нет. В целях безопасности до прибытия пожарных из здания было эвакуировано 53 человека, в том числе 11 детей.

Пожар полностью ликвидировали в 15:59. Причина возгорания и ущерб устанавливаются.