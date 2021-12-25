В Самаре на 9 Просеке из-за аварии отключалось электричество

В субботу, 25 декабря, в Самаре, по предварительным данным, на участке с 1-й по 10-ую линии 9 просеки в Самаре пропало электричество, об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили местные жители.

Как пояснили корреспонденту Волга Ньюс в диспетчерской службе самарских электросетей, сообщение об отключении электричества в том районе поступило к ним в 13:20.

На место происшествия сразу выехала аварийная брига, сотрудники которой обнаружили, что в районе ул. Солнечной произошло авария по линии 6 кВ. Электрики установили причину аварии и к 16:00 устранили ее.