Полицейские обнаружили и изъяли в доме сызранца 2 кг конопли

Полицейские Сызрани получили информацию о том, что 40-летний местный житель может быть причастен к незаконному обороту наркотических средств. Во время проверки данная информация подтвердилась.

В ходе досмотра в присутствии понятых в доме у мужчины полицейские обнаружили и изъяли высушенные кусты дикорастущего растения, приспособления для курения и картонную коробку с папиросными гильзами. Изъятое растение было направлено на экспертизу. По результатам исследования выяснилось, что изъятое является коноплей, в высушенном состоянии массой около 2 кг.

Ранее не судимый местный житель пояснил полицейским, что наркотикосодержащее растение собрал летом, заготовил на зиму и хранил для собственного употребления, без цели сбыта.

В настоящее время СУ МУ МВД России "Сызранское" в отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 228 УК РФ (Незаконные приобретение, хранение, наркотических средств в крупном размере).