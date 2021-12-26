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Дмитрий Азаров - об акции "Елка желаний": "Творите чудеса"

САМАРА. 26 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В субботу, 25 декабря, губернатор Дмитрий Азаров принял участие в традиционной благотворительной акции "Елка желаний". С новогоднего дерева, установленного в здании правительства Самарской области, он снял несколько открыток с записанными на них мечтами детей.

"Дорогой Дедушка Мороз, я очень люблю зиму, Новый год и подарки. Я мечтаю получить в подарок куклу с крыльями и прописи для школы", — гласила одна из открыток, которую написала шестилетняя девочка Лера.

Автор второго письма — восьмилетний Саша сообщил, что очень любит футбол и попросил у доброго волшебника на Новый год форму футбольного клуба "Крылья Советов" и гетры.

Кристина, которой исполнилось 10 лет, сообщила в своей открытке, адресованной Деду Морозу, что занимается легкой атлетикой, интересуется природой и живописью и мечтает о Красной книге России.

Мечта девятилетнего Саши — телефон. Таня, которой тоже исполнилось 9 лет, учится в музыкальной школе, она попросила в подарок на Новый год синтезатор для занятий. О музыкальном инструменте мечтает и Егор Глушко, он попросил о балалайке.

"Дедушка Мороз, в этом году я вела себя хорошо, училась только на "4" и "5". Подари мне, пожалуйста, смарт-часы", — написала в своей открытке Татьяна Григорьева.

Все мечты ребят будут исполнены. И каждый житель Самарской области может исполнить заветное детское желание, также приняв участие в благотворительной акции.

"Мы завершаем год, и традиционно планируем успеть закончить все начатые дела, все свои проекты, достроить, доработать, сдать отчеты. Конечно же, позаботиться о подарках родным и близким людям. Но в этой суете важно не забыть о замечательной доброй традиции нашего региона — "Елке желаний", — отметил Дмитрий Азаров и призвал всех земляков принять участие в благотворительной акции. — Давайте сделаем так, чтобы Новый год был у всех, чтобы это был по-настоящему радостный, сказочный праздник для каждого маленького жителя Самарской области".

Эта добрая традиция — акция "Елка желаний" — зародилась на Самарской земле 15 лет назад. В 2018 году было принято решение проводить ее в масштабах всей области, и теперь "Елки желаний" устанавливаются во всех уголках Самарской губернии, чтобы у каждого ребенка, который оказался в непростой жизненной ситуации, была возможность получить в подарок на Новый год осуществление своей мечты.

Сегодня "Елка желаний" — это всероссийский марафон, в котором ежегодно принимают участие десятки тысяч жителей нашего региона и сотни тысяч, а может быть миллионы по всей стране.

Новогодние желания ребят по всей стране исполнялись даже в условиях пандемии благодаря всероссийскому проекту "Мечтай со мной", который проводился в онлайн-формате. И сейчас каждый может исполнить чье-то заветное желание на сайте елкажеланий.рф.

"Я думаю, что у каждого из нас найдется возможность помочь Деду Морозу исполнить просьбы детей, которые живут в Самарской области, которым чуть сложнее приходится, и в эти праздничные дни, я думаю, каждый из нас может сотворить чудо, сделать так, чтобы счастье новогоднего праздника было у каждого ребенка", — сказал губернатор.

Уже второй год в рамках акции свои желания могут загадывать самарцы старшего поколения. "Ёлки желаний" с мечтами пожилых жителей губернии, нуждающихся в помощи, заботе и внимании, организованы в отделениях комплексных центров социального обслуживания населения.

"Уверен, что ваша доброта, ваша щедрость сторицей вернется вам. По-другому просто не бывает. Творите чудеса!", — обратился к землякам Дмитрий Азаров, поздравляя с наступающими праздниками.

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