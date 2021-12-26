Дмитрий Азаров - об акции "Елка желаний": "Творите чудеса"

В субботу, 25 декабря, губернатор Дмитрий Азаров принял участие в традиционной благотворительной акции "Елка желаний". С новогоднего дерева, установленного в здании правительства Самарской области, он снял несколько открыток с записанными на них мечтами детей.
"Дорогой Дедушка Мороз, я очень люблю зиму, Новый год и подарки. Я мечтаю получить в подарок куклу с крыльями и прописи для школы", — гласила одна из открыток, которую написала шестилетняя девочка Лера.
Автор второго письма — восьмилетний Саша сообщил, что очень любит футбол и попросил у доброго волшебника на Новый год форму футбольного клуба "Крылья Советов" и гетры.
Кристина, которой исполнилось 10 лет, сообщила в своей открытке, адресованной Деду Морозу, что занимается легкой атлетикой, интересуется природой и живописью и мечтает о Красной книге России.
Мечта девятилетнего Саши — телефон. Таня, которой тоже исполнилось 9 лет, учится в музыкальной школе, она попросила в подарок на Новый год синтезатор для занятий. О музыкальном инструменте мечтает и Егор Глушко, он попросил о балалайке.
"Дедушка Мороз, в этом году я вела себя хорошо, училась только на "4" и "5". Подари мне, пожалуйста, смарт-часы", — написала в своей открытке Татьяна Григорьева.
Все мечты ребят будут исполнены. И каждый житель Самарской области может исполнить заветное детское желание, также приняв участие в благотворительной акции.
"Мы завершаем год, и традиционно планируем успеть закончить все начатые дела, все свои проекты, достроить, доработать, сдать отчеты. Конечно же, позаботиться о подарках родным и близким людям. Но в этой суете важно не забыть о замечательной доброй традиции нашего региона — "Елке желаний", — отметил Дмитрий Азаров и призвал всех земляков принять участие в благотворительной акции. — Давайте сделаем так, чтобы Новый год был у всех, чтобы это был по-настоящему радостный, сказочный праздник для каждого маленького жителя Самарской области".
Эта добрая традиция — акция "Елка желаний" — зародилась на Самарской земле 15 лет назад. В 2018 году было принято решение проводить ее в масштабах всей области, и теперь "Елки желаний" устанавливаются во всех уголках Самарской губернии, чтобы у каждого ребенка, который оказался в непростой жизненной ситуации, была возможность получить в подарок на Новый год осуществление своей мечты.
Сегодня "Елка желаний" — это всероссийский марафон, в котором ежегодно принимают участие десятки тысяч жителей нашего региона и сотни тысяч, а может быть миллионы по всей стране.
Новогодние желания ребят по всей стране исполнялись даже в условиях пандемии благодаря всероссийскому проекту "Мечтай со мной", который проводился в онлайн-формате. И сейчас каждый может исполнить чье-то заветное желание на сайте елкажеланий.рф.
"Я думаю, что у каждого из нас найдется возможность помочь Деду Морозу исполнить просьбы детей, которые живут в Самарской области, которым чуть сложнее приходится, и в эти праздничные дни, я думаю, каждый из нас может сотворить чудо, сделать так, чтобы счастье новогоднего праздника было у каждого ребенка", — сказал губернатор.
Уже второй год в рамках акции свои желания могут загадывать самарцы старшего поколения. "Ёлки желаний" с мечтами пожилых жителей губернии, нуждающихся в помощи, заботе и внимании, организованы в отделениях комплексных центров социального обслуживания населения.
"Уверен, что ваша доброта, ваша щедрость сторицей вернется вам. По-другому просто не бывает. Творите чудеса!", — обратился к землякам Дмитрий Азаров, поздравляя с наступающими праздниками.
Последние комментарии
Провести цифровую трансформацию всей страны Расскажите что это Непонятно Поговорите о вертуальной реальности открыто Вроде прошлый век и очки вертуальной реальности кино Все же смотрят телевизор
Ну посмотрим далее.....может еще месяц коту под хвост.
Здравствуйте. Представители администрации г. Отрадный пишут нам, что информация не верная
Вы большие молодцы! Дай Бог Вам здоровья и долгих лет жизни.
Класснно