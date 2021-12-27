"Ладья" повторно обыграла "Сибирских снайперов"

В повторном матче Париматч чемпионата МХЛ "Ладья" в Новосибирске встречалась с "Сибирскими Снайперами".
Хозяева открыли счет в первом периоде и до середины третьего удерживали свое преимущество.
Но, волжане сначала отыгрались (Игорь Хлопоткин), а затем Остап Маслов и Глеб Лачинов довели преимущество волжан до двух шайб.
На последней минуте Маслов поразил пустые ворота, подведя итог матчу — 4:1 победа "Ладьи".
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