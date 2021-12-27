"Ладья" повторно обыграла "Сибирских снайперов"

В повторном матче Париматч чемпионата МХЛ "Ладья" в Новосибирске встречалась с "Сибирскими Снайперами".

Хозяева открыли счет в первом периоде и до середины третьего удерживали свое преимущество.

Но, волжане сначала отыгрались (Игорь Хлопоткин), а затем Остап Маслов и Глеб Лачинов довели преимущество волжан до двух шайб.

На последней минуте Маслов поразил пустые ворота, подведя итог матчу — 4:1 победа "Ладьи".