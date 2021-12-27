При участии Фонда развития промышленности региона в 2021 году профинансировано 11 инвестиционных проектов

Министр экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрий Богданов рассказал об итогах работы регионального Фонда развития промышленности. Организация предлагает льготные условия софинансирования проектов, направленных на разработку новой высокотехнологичной продукции, импортозамещение, производство комплектующих и повышение производительности труда.

Фонд был создан по инициативе губернатора Дмитрия Азарова и начал свою работу в 2020 году. Организация принимает активное участие в реализации нескольких национальных проектов: "Международная кооперация и экспорт", "Цифровая экономика", "Производительность труда и поддержка занятости", "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы".

"Фондом реализуется региональная программа, по которой промышленные предприятия могут получить льготные займы от 5 млн рублей до 15 млн рублей по ставке от 2% до 3% годовых и сроком до 5 лет. Совместные программы с федеральным ФРП дают возможность получить до 100 млн рублей по ставке от 1%", — рассказала генеральный директор Фонда развития промышленности Самарской области Юлия Красина.

Общая сумма предоставленных льготных займов при участии ГФРП Самарской области для реализации инвестпроектов в 2021 году составила 264 млн рублей.

В частности, Фонд участвовал в реализации трех инвестиционных проектов совместно с федеральным институтом развития и в восьми проектах — по региональной программе финансирования, один проект по региональной программе одобрен, но выдан будет в 2022 году.

Вместе с федеральным Фондом развития промышленности были одобрены три займа на общую сумму 164,7 млн рублей для реализации инвестпроектов, из которых почти 50 млн рублей — средства регионального ГФРП СО.

Поддержку от двух финансовых организаций получили ООО "Стальсервис-ТЛ", реализующий проект по расширению производства автокомпонентов и ООО "Версаль" с проектом по организации серийного производства мебели. До конца года планируется поддержать проект по производству мелкоштучных бетонных изделий ООО "БТС".

"По действующей региональной программе в этом году региональный Фонд развития промышленности одобрил девять инвестпроектов на общую сумму 114 млн рублей, в текущем году восемь проектов уже профинансировано. Это проекты в сфере производства автокомпонентов, упаковочных и изоляционных материалов, сухих строительных смесей и многих других, — перечислил Дмитрий Богданов. — Фонд работает с предприятиями на условиях софинансирования — общий объем инвестиций по поддержанным проектам по региональной программе превысит 157 млн рублей. В следующем году мы продолжим работу по поддержке инвесторов, модернизирующих свои производства, осваивающих новые направления деятельности и реализующих свои планы по развитию предприятий".

За счет средств льготного займа АО "Апекс" уже приступила к реализации инвестиционного проекта по организации производства пластмассовых изделий для автомобильной промышленности и других отраслей. За счет средств займа компания планирует приобрести современное высокотехнологичное оборудование. В рамках реализации инвестпроекта будут расширены действующие производственные мощности в связи с получением номинаций на новые проекты для производства деталей интерьера (панель проборов), деталей подкапотного пространства, деталей системы отопления и кондиционирования для новых моделей автомобилей Lada Granta, Renault Logan, Renault Sandero, Nissan Qashqai, Nissan X-Trail.

Еще одна компания — ООО "Росарсенал" — обратилась за льготными средствами ГФРП СО для приобретения оборудования, которое позволит модернизировать участок сборки изделий 3D в цехе промышленной упаковки, а также закупки сырья для производства упаковки по новой технологии. Реализация данного проекта общей стоимостью 12,4 млн рублей позволит предприятию увеличить производительность труда по направлению в 2,5 раза, снизит трудоемкость и материалоемкость, повысит качество выпускаемой продукции. Планируется создание трех рабочих мест.

ЗАО "Самарский гипсовый комбинат" за счет займа ГФРП СО приобрел оборудование для модернизации системы подачи и просева (подготовки) гипсового вяжущего для производства сухих строительных смесей (ССС) ТМ FORMAN. "Самарский гипсовый комбинат" — одно из крупнейших предприятий гипсовой отрасли России. Основная специализация комбината — выпуск высокопрочного и строительного гипса, пазогребневых гипсовых плит, а также сухих строительных смесей и уникальных продуктов для изготовления элементов интерьера.

Реализация инвестиционного проекта позволит увеличить выпуск сухих строительных смесей ТМ FORMAN, оригинальных гипсовых составов для заливки полов, сократить простои и потери на производственной линии, обеспечить надежное воздухоснабжение технологических процессов, что приведет к увеличению производительности действующей линии и сокращению сроков поставки готовой продукции клиентам ЗАО "Самарский гипсовый комбинат".

ООО "Волжская фабрика упаковки" за счет займа ГФРП СО организует производство мультифиламентной нити и модернизирует действующее производство мягкой полипропиленовой упаковки. Волжская фабрика упаковки с 2007 года производит полипропиленовую упаковку и поставляет продукцию в 89 городов, имея свыше 590 клиентов. Продукция компании сертифицирована на соответствие российским и международным стандартам, ее можно купить и использовать для хранения и перевозки грузов в России, Европе и других регионах.

Реализация проекта позволит компании закупить высокотехнологичное оборудование и контролировать качество всех видов производимой продукции на всех этапах технологического процесса, начиная с получения высокопрочной мультифиламентной нити и заканчивая сборкой контейнера. На предприятии будет создано 3 новых рабочих места.