В 2022 г. в Самаре установят 300 фандоматов для сбора бутылок и банок

Самарская область подписала с Российским экологическим оператором соглашение об установке фандоматов по приему пластиковой и алюминиевой тары. Соответствующий документ был подписан 20 декабря.

Также к проекту присоединился Краснодарский край.

"Самарская область и Краснодарский край подписали с ППК протокол об условиях в рамках проекта по установке фандоматов. Совместно с региональным оператором Самара установит в следующем году 300 фандоматов", — сообщил генеральный директор Российского экологического оператора Денис Буцаев.

Все автоматы принимают тару в виде пластиковых бутылок и алюминиевых банок. Граждане смогут обменивать вторсырье на бонусы и скидки. Система сбора отходов через фандоматы призвана стимулировать население к раздельному сбору и направлена на то, чтобы вовлекать больше отходов в оборот.

Пилотный проект Российского экологического оператора по установке 10 тысяч фандоматов в 10 регионах России был запущен в 2021 году. Планируется, что все фандоматы будут установлены в 2021–2022 годах в таких субъектах РФ, как Белгородская, Челябинская, Нижегородская, Московская, Липецкая, Воронежская, Ростовская области, Татарстан, Севастополь и Краснодарский край. Каждый фандомат будет собирать в среднем более 300 единиц тары в день.