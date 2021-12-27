Самарская филармония приглашает на новогодние представления

В этом году в филармонии проходят замечательные новогодние программы, которые понравятся как детям, так и их родителям. Они сочетают в себе интересную, разнообразную музыку и любимые знакомые всем сказки.
"Приключения Незнайки и его друзей" по мотивам любимой всеми сказки Николая Носова. Вас ждут необыкновенные приключения в сказочной стране, где живут обаятельные коротышки из Цветочного города и главный выдумщик и озорник в голубой шляпе — Незнайка. Когда он берется за дело, то всегда все получается очень смешно и нелепо!
Представления состоятся:
29 декабря в 11:00 filarm.ru/afisha/concert3324.html;
29 декабря в 14:00 filarm.ru/afisha/concert3317.html;
30 декабря в 11:00 filarm.ru/afisha/concert3322.html;
30 декабря в 14:00 filarm.ru/afisha/concert3323.html.
"Новый год у кота Леопольда" — веселые и поучительные приключения самого доброго и благородного на свете кота, хорошо знакомого с самого детства, и самых озорных и непослушных на свете мышей. Они все время пытаются помешать Леопольду, особенно в Новый год!
Представления состоятся:
2 января 2022 г. в 14:00 filarm.ru/afisha/concert3325.html;
3 января 2022 г. в 11:00 filarm.ru/afisha/concert3326.html;
3 января 2022 г. в 14:00 filarm.ru/afisha/concert3327.html.
"Приключения Буратино" — любимая малышами и взрослыми история с замечательной музыкой Алексея Рыбникова. Это яркое и динамичное представление будет интересно для самых разных возрастов!
Представления состоятся:
4 января 2022 г. в 11:00 filarm.ru/afisha/concert3313.html;
4 января 2022 г. в 14:00 filarm.ru/afisha/concert3314.html;
5 января 2022 г. в 11:00 filarm.ru/afisha/concert3315.html;
5 января 2022 г. в 14:00 filarm.ru/afisha/concert3316.html.
Последние комментарии
"Напор и мощь игры виолончелиста великолепно сочетались с нежной, прозрачной и легкой манерой органистки." Вот-вот. Ощущение было, что день рождения виолончели, а не органа.
Молодцы!
Так ведь такие люди как Куликов делают своё дело не требуя награды а от души!!! И наша с вами положительная оценка его трудов и поддержка - для него самая высокая награда!!!
Я служил в Самаре. Судьба военного - известна. Всегда с интересом и радостью смотрю на выступления Михаила Щербакова, я "Венгерский танец" № 5 в Москве всегда слушаю только в исполнении оркестра под руководством Михаила Щербакова. Разумеется, по интернету. Какое вдохновение, какая самоотверженность, и как это все красиво! МАЭСТРО, примите слова благодарности от благодарного Вашего слушателя - полковника Воздушно-десантных войск, ветерана боевых действий в Афганистане, члена Союза писателей России, и просто Вашего почитателя. Кстати, я окончил музыкальную школу по классу баяна - перед поступлением в Московское суворовское военное училище в 1970 году. Думал, музыка - это в прошлом. Играл немного на фортепиано, на аккордеоне, умею любую мелодию сыграть "на слух". А в Афганистане, когда гибли друзья, когда всем было не очень, у нас в палатке появился баян... Вы знаете, какое это было чудо? МАЭСТРО! Я Вам признателен за Ваше подвижничество в творчестве, за Вашу экспрессию, за... За, и за... Александр Колотило, кстати, по фамилии матери - Щербаков... Велика Русь - а Щербаковых еще больше... Шутка. Добра Вам, МАЭСТРО, удачи, творческой, и просто удачи. Радуйте нас! Радуйте своим творчеством! А мы так рады слышать оркестр под Вашим руководством!
Молодцы! Успехов коллективу!