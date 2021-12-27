Самарская филармония приглашает на новогодние представления

В этом году в филармонии проходят замечательные новогодние программы, которые понравятся как детям, так и их родителям. Они сочетают в себе интересную, разнообразную музыку и любимые знакомые всем сказки.

"Приключения Незнайки и его друзей" по мотивам любимой всеми сказки Николая Носова. Вас ждут необыкновенные приключения в сказочной стране, где живут обаятельные коротышки из Цветочного города и главный выдумщик и озорник в голубой шляпе — Незнайка. Когда он берется за дело, то всегда все получается очень смешно и нелепо!

Представления состоятся:

29 декабря в 11:00 filarm.ru/afisha/concert3324.html;

29 декабря в 14:00 filarm.ru/afisha/concert3317.html;

30 декабря в 11:00 filarm.ru/afisha/concert3322.html;

30 декабря в 14:00 filarm.ru/afisha/concert3323.html.

"Новый год у кота Леопольда" — веселые и поучительные приключения самого доброго и благородного на свете кота, хорошо знакомого с самого детства, и самых озорных и непослушных на свете мышей. Они все время пытаются помешать Леопольду, особенно в Новый год!

Представления состоятся:

2 января 2022 г. в 14:00 filarm.ru/afisha/concert3325.html;

3 января 2022 г. в 11:00 filarm.ru/afisha/concert3326.html;

3 января 2022 г. в 14:00 filarm.ru/afisha/concert3327.html.

"Приключения Буратино" — любимая малышами и взрослыми история с замечательной музыкой Алексея Рыбникова. Это яркое и динамичное представление будет интересно для самых разных возрастов!

Представления состоятся:

4 января 2022 г. в 11:00 filarm.ru/afisha/concert3313.html;

4 января 2022 г. в 14:00 filarm.ru/afisha/concert3314.html;

5 января 2022 г. в 11:00 filarm.ru/afisha/concert3315.html;

5 января 2022 г. в 14:00 filarm.ru/afisha/concert3316.html.