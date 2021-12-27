В Самаре открывается дореволюционный каток

28 декабря в 17 часов в Самаре откроется совершенно новая ледовая площадка. Уникальность ее в том, что расположена она прямо на территории историко-краеведческого музея имени П. В. Алабина, а сам каток стилизован под дореволюционную эпоху. Спонсором проекта выступил популярный информационный портал Legal.Report. Благодаря такому подарку спонсора на карте города появился еще один оригинальный артобъект.

Организаторы предложили совершенно новаторский подход — тематический каток в ретро-стиле. Посреди ледовой площадки поставили старинную дачную веранду. Ее конструкция как будто сложена из морозных узоров, напоминающих своими очертаниями главный символ Нового Года — ель. Это место, где можно сфотографироваться и отдохнуть, выпив горячего чая с выпечкой. Кстати, веранда выполняет и вполне утилитарную функцию — разделения людских потоков.

Ну, и, конечно, гирлянды, гирлянды. Неотъемлемый атрибут любого праздника. Разноцветные лампочки с теплым светом делают территорию весьма камерной и выразительной.

Если замерзли — не беда. В выставочных залах музея можно погреться и превратить катание на коньках в полезную, познавательную прогулку. Конечно, в Самаре существуют и другие катки. Но куда интереснее кататься на открытом воздухе, да еще на территории музея. Приходите. Вход бесплатный. Гостей ожидают сюрпризы. Если у вас нет коньков или вы их забыли дома, есть прокат и заточка. Даже если вы никогда не вставали на лед, это будет самое запоминающееся знакомство с коньками.

"Хочется поблагодарить руководство Самарской области за саму возможность участия в проекте в качестве спонсора. — заявил издатель популярного информационного ресурса Legal.Report Олег Жуков. — В преддверии Нового года не стоит грустить. Нужно просто надеть коньки и отправиться на лед. Катание дарит легкость и жизнь. Ей всегда нужно наслаждаться, даже если иногда приходится падать. Поздравляю всех самарцев с праздником!".