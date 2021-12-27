В Самаре открывается дореволюционный каток

28 декабря в 17 часов в Самаре откроется совершенно новая ледовая площадка. Уникальность ее в том, что расположена она прямо на территории историко-краеведческого музея имени П. В. Алабина, а сам каток стилизован под дореволюционную эпоху. Спонсором проекта выступил популярный информационный портал Legal.Report. Благодаря такому подарку спонсора на карте города появился еще один оригинальный артобъект.
Организаторы предложили совершенно новаторский подход — тематический каток в ретро-стиле. Посреди ледовой площадки поставили старинную дачную веранду. Ее конструкция как будто сложена из морозных узоров, напоминающих своими очертаниями главный символ Нового Года — ель. Это место, где можно сфотографироваться и отдохнуть, выпив горячего чая с выпечкой. Кстати, веранда выполняет и вполне утилитарную функцию — разделения людских потоков.
Ну, и, конечно, гирлянды, гирлянды. Неотъемлемый атрибут любого праздника. Разноцветные лампочки с теплым светом делают территорию весьма камерной и выразительной.
Если замерзли — не беда. В выставочных залах музея можно погреться и превратить катание на коньках в полезную, познавательную прогулку. Конечно, в Самаре существуют и другие катки. Но куда интереснее кататься на открытом воздухе, да еще на территории музея. Приходите. Вход бесплатный. Гостей ожидают сюрпризы. Если у вас нет коньков или вы их забыли дома, есть прокат и заточка. Даже если вы никогда не вставали на лед, это будет самое запоминающееся знакомство с коньками.
"Хочется поблагодарить руководство Самарской области за саму возможность участия в проекте в качестве спонсора. — заявил издатель популярного информационного ресурса Legal.Report Олег Жуков. — В преддверии Нового года не стоит грустить. Нужно просто надеть коньки и отправиться на лед. Катание дарит легкость и жизнь. Ей всегда нужно наслаждаться, даже если иногда приходится падать. Поздравляю всех самарцев с праздником!".
Последние комментарии
У соседей на верхнем этаже тоже стоит тампон Это ужас Все течет по стенам до первого этажа
ЦУР работает хорошо - направляет обращение быстро и нужному исполнителю. На этом всё и заканчивается. Это называется быстро отписаться. Было бы лучше, если ЦУР также быстро отписывался инициатору обращения о выполненной работе, в противном случае это всё просто "пыль в глаза" и видимость активной работы.
Очередной распил бюджетных средств.обратите внимание «коммуникации подведены».эти коммуникации стоят сами по себе в десятки раз чем все что там построено.сейчас за бюджет снесут что там настроили .участок опять за бюджет.а потом ловким движением руки передадут участок с готовыит коммуникациями довереному застроищику и будет новый человейник.вопрос о владении землей в Самарскойобласти решается на раз.кто теперь вспомнит.что земли города самара при тархове передали в распоряжение областного правительства.а теперь мозг полощут обманутым дольщикам это не я и хата не моя.
Профашистские взгляды у эколога. Смерть людей, как благотворность для экологии.
Остальные - 0,9 млн. человек ПРОТИВ! Лихо как посчитано: пришли на слушания: большинство сказало "НЕТ", не пришли: учли только тех, кто подписал петицию (только "да"). Две тысячи человек на всю Самару?! Даже верующие люди против! Потому что Самаре для развития духовности нужны детские сады, площадки, парки, места отдыха, занятия спортом, учреждения культуры. А НЕ ОЧЕРЕДНАЯ РПЦ "Пятерочка". Чиновники, ставьте вопрос с разумной альтернативой: детская площадка или Церковь, спорткомплекс или богадельня. Тогда и обратная связь от горожан будет объективной!