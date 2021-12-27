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Страхование Финансы

Компания "ВСК - Линия жизни" запустила новогоднее предложение для клиентов

САМАРА. 27 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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"ВСК - Линия жизни" уменьшила суммы взносов по программам накопительного и инвестиционного страхования жизни.

По программам инвестиционного страхования жизни, доступным к оформлению онлайн, был снижен минимальный взнос со 100 000 до 50 000 рублей.

Также предложение доступно и для программы "Копи легко. Онлайн". Теперь у клиентов компании есть возможность оформить программу на любую сумму, начиная с ежегодного взноса 20 000 рублей. Остальные условия по программам инвестиционного и накопительного страхования жизни остаются прежними.

Узнать больше и оформить программы страхования жизни можно на сайте компании.

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Александр Ридель 23 апреля 2015 05:34 РОСГОССТРАХ: "Со страховкой беда не страшна!"

Но РГС застрахует по этой программе на специальных условиях только тех, кто еще приобретет дополнительно страховку жизни и здоровья. А пункт урегулирования убытков находится где-нибудь в самом отдаленном селе области )))))))

Georgy Aleksandrov 23 апреля 2015 05:06 РОСГОССТРАХ: "Со страховкой беда не страшна!"

судя по отзывам в интернете об этой страховой, не так страшна беда—как эта страховая

Дмитрий Флекс 16 апреля 2015 19:59 РОСГОССТРАХ установил минимальные цены на ОСАГО

Это статья из параллельной реальности? Или этот балабол не в курсе что твориться с "осаго" по всей стране последние два года. Многие отказались от этого откровенного грабежа, а он соловьем поет какие они хорошие, да "росгосТРАХ" первые в списке аферистов в области страхования.

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