"ВСК - Линия жизни" уменьшила суммы взносов по программам накопительного и инвестиционного страхования жизни.
По программам инвестиционного страхования жизни, доступным к оформлению онлайн, был снижен минимальный взнос со 100 000 до 50 000 рублей.
Также предложение доступно и для программы "Копи легко. Онлайн". Теперь у клиентов компании есть возможность оформить программу на любую сумму, начиная с ежегодного взноса 20 000 рублей. Остальные условия по программам инвестиционного и накопительного страхования жизни остаются прежними.
Узнать больше и оформить программы страхования жизни можно на сайте компании.
Последние комментарии
Что делать клиентам?
Как быть клиентам? Что нужно делать?
Но РГС застрахует по этой программе на специальных условиях только тех, кто еще приобретет дополнительно страховку жизни и здоровья. А пункт урегулирования убытков находится где-нибудь в самом отдаленном селе области )))))))
судя по отзывам в интернете об этой страховой, не так страшна беда—как эта страховая
Это статья из параллельной реальности? Или этот балабол не в курсе что твориться с "осаго" по всей стране последние два года. Многие отказались от этого откровенного грабежа, а он соловьем поет какие они хорошие, да "росгосТРАХ" первые в списке аферистов в области страхования.