Ветеран войны и энергетики Самарской области отметила 100-летний юбилей

Сотрудники филиала "Самарский" ПАО "Т Плюс" поздравили со 100-летием ветерана Самарской энергосистемы и Великой Отечественной войны Клавдию Ширяеву. Представители профкома Самарской ГРЭС и Безымянской отопительной котельной лично посетили юбиляра, вручили памятные подарки.

Клавдия Петровна вернулась в Куйбышев с фронта в 1944 году. Устроилась на работу на Безымянскую ТЭЦ (ныне Безымянская отопительная котельная), в службу безопасности. Здесь же продолжила нести боевую вахту — в живом оцеплении в круглосуточном режиме охраняла электростанцию от возможных диверсий. Для самолетов-разведчиков этот объект был приоритетной целью, поскольку обеспечивал энергоснабжение 30 эвакуированных заводов. За добросовестную работу в 1945 году высокие правительственные награды получили 30 куйбышевских энергетиков, а Безымянской ТЭЦ были вручены орден Ленина и знамя Государственного комитета обороны на вечное хранение.

Работе с ветеранами филиал "Самарский" ПАО "Т Плюс" всегда уделяет особое внимание. Несмотря на сложные условия пандемии COVID-19, энергетики поддерживают и чествуют ветеранов, создают праздничное настроение старшему поколению.

"Коллектив энергокомпании сердечно поздравляет Клавдию Петровну Ширяеву с вековым юбилеем! От всей души желаем крепкого здоровья, бодрости духа и неиссякаемой энергии!" — поделился технический директор — главный инженер Самарской ГРЭС Виктор Яшин.

Клавдия Петровна пожелала всем бывшим коллегам — энергетикам и молодому поколению надежной и бесперебойной работы.