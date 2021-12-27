Ветеран войны и энергетики Самарской области отметила 100-летний юбилей

Сотрудники филиала "Самарский" ПАО "Т Плюс" поздравили со 100-летием ветерана Самарской энергосистемы и Великой Отечественной войны Клавдию Ширяеву. Представители профкома Самарской ГРЭС и Безымянской отопительной котельной лично посетили юбиляра, вручили памятные подарки.
Клавдия Петровна вернулась в Куйбышев с фронта в 1944 году. Устроилась на работу на Безымянскую ТЭЦ (ныне Безымянская отопительная котельная), в службу безопасности. Здесь же продолжила нести боевую вахту — в живом оцеплении в круглосуточном режиме охраняла электростанцию от возможных диверсий. Для самолетов-разведчиков этот объект был приоритетной целью, поскольку обеспечивал энергоснабжение 30 эвакуированных заводов. За добросовестную работу в 1945 году высокие правительственные награды получили 30 куйбышевских энергетиков, а Безымянской ТЭЦ были вручены орден Ленина и знамя Государственного комитета обороны на вечное хранение.
Работе с ветеранами филиал "Самарский" ПАО "Т Плюс" всегда уделяет особое внимание. Несмотря на сложные условия пандемии COVID-19, энергетики поддерживают и чествуют ветеранов, создают праздничное настроение старшему поколению.
"Коллектив энергокомпании сердечно поздравляет Клавдию Петровну Ширяеву с вековым юбилеем! От всей души желаем крепкого здоровья, бодрости духа и неиссякаемой энергии!" — поделился технический директор — главный инженер Самарской ГРЭС Виктор Яшин.
Клавдия Петровна пожелала всем бывшим коллегам — энергетикам и молодому поколению надежной и бесперебойной работы.
Последние комментарии
У соседей на верхнем этаже тоже стоит тампон Это ужас Все течет по стенам до первого этажа
Да что вы врёте-то? 09 и 10 августа до раннего утра под окнами гремят. В 2:26 проснулся, а они там все гремят и гремят. Ново-Вокзальная, если что. Не стыдно? Почти две недели долбят и долбят. Спасибо за ремонт я бы сказал, если б гуманно и без лжи в СМИ это было бы
Здравствуйте,а по факту не оказания услуги из-за отсутствия контейнера для мусора , тоже рассматриваете претензию ?
Егоров похоже совсем не в теме, кто и за что платит. Наталья Вредина имеет трудовой стаж более 25 лет,налогов она достаточно заплатила, что бы ее не выдерживает на улицу. Квартира у нее хоть и двух комнатная, но не с туалетом на улице, а вполне комфортабельная. Находится более или менее близко к социальным объектам, в частности недалеко от кардиоцентра, который ей необходим по инвалидности. Сделайте ремонт общих коммуникаций, восстановите стены в доме и подъезде!Там ходить опасно!В квартире довольный ремонт, сделанный за свой счет!Наталья скоро в свою квартиру будет наверное заходить по лестнице, которую придется подставлять к балконы второго этажа! Наталья долгое время занималась общественной работой района, в частности и делами по устранению аварийных ситуаций в доме. Люди живы в доме, благодаря ее бдительности. А администрация района и города берет её измором, пытаться выкупить её жилплощадь за гроши, что бы она купила сама себе залупу. Содержите жилье в порядке, и не придется никого выселять. Администрации как всегда дешевле всё сломать,чем не доводить до аварийности! В нашем городе всё делается не для людей, а для отпуска на бумаге, якобы все по закону, за все деньги отчитались, всё растащиди по своим закромам.
и в доме 212 по Воронежской то же и ближайшую неделю не ожидается