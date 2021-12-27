Дмитрий Азаров принял участие в заседании Союзмаша России

В понедельник, 27 декабря, губернатор Самарской области Дмитрий Азаров в рамках рабочей командировки в Москву провел ряд встреч и принял участие в расширенном заседании Бюро Союза машиностроителей России и Ассоциации "Лига содействия оборонным предприятиям".
Его провел председатель общественной организации и генеральный директор государственной корпорации "Ростех" Сергей Чемезов. Союз машиностроителей объединяет крупнейшие высокотехнологичные промышленные предприятия Самарской области и всей страны.
Во время заседания были подведены предварительные итоги работы компаний, входящих в Союз, и общественной организации, рассмотрены актуальные вопросы развития всего машиностроительного комплекса России.
"Единая позиция, которую вырабатывают предприятия, входящие в Союз машиностроителей, всегда облегчает взаимопонимание и принятие решений, — отметил губернатор. — Сегодня были поставлены актуальные вопросы содействия регионам, развития крупнейших предприятий, формирующих основы экономики нашей страны. Опыт Самарской области здесь успешен. Мы активно взаимодействуем и работаем по различным программам: начиная от арендного жилья, которое мы предоставляем сотрудникам наших предприятий, входящих в Союз машиностроителей, до доплат молодым специалистам, их целевой подготовки. По многим направлениям есть совместные проекты, в том числе по подготовке студентов, выплате стипендий. Очень важным вопросом является и создание комфортных условий проживания для тружеников наших машиностроительных предприятий".
Дмитрий Азаров подчеркнул, что такое эффективное сотрудничество крайне важно, и оно совершенно точно будет развиваться. Таким опытом взаимодействия заинтересовались и другие регионы страны.
"Мы обязательно его представим, как сегодня коллеги нам предложили, — добавил губернатор. — Но с еще большим удовольствием посмотрим лучшие практики и кейсы, которые есть в других регионах, потому что учиться всегда полезно. Это как раз и дает возможности динамично развиваться любой территории".
Последние комментарии
Провести цифровую трансформацию всей страны Расскажите что это Непонятно Поговорите о вертуальной реальности открыто Вроде прошлый век и очки вертуальной реальности кино Все же смотрят телевизор
Ну посмотрим далее.....может еще месяц коту под хвост.
Здравствуйте. Представители администрации г. Отрадный пишут нам, что информация не верная
Вы большие молодцы! Дай Бог Вам здоровья и долгих лет жизни.
Класснно