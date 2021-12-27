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Губернатор Власть и политика

Дмитрий Азаров принял участие в заседании Союзмаша России

САМАРА. 27 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В понедельник, 27 декабря, губернатор Самарской области Дмитрий Азаров в рамках рабочей командировки в Москву провел ряд встреч и принял участие в расширенном заседании Бюро Союза машиностроителей России и Ассоциации "Лига содействия оборонным предприятиям".

Его провел председатель общественной организации и генеральный директор государственной корпорации "Ростех" Сергей Чемезов. Союз машиностроителей объединяет крупнейшие высокотехнологичные промышленные предприятия Самарской области и всей страны.

Во время заседания были подведены предварительные итоги работы компаний, входящих в Союз, и общественной организации, рассмотрены актуальные вопросы развития всего машиностроительного комплекса России.

"Единая позиция, которую вырабатывают предприятия, входящие в Союз машиностроителей, всегда облегчает взаимопонимание и принятие решений, — отметил губернатор. — Сегодня были поставлены актуальные вопросы содействия регионам, развития крупнейших предприятий, формирующих основы экономики нашей страны. Опыт Самарской области здесь успешен. Мы активно взаимодействуем и работаем по различным программам: начиная от арендного жилья, которое мы предоставляем сотрудникам наших предприятий, входящих в Союз машиностроителей, до доплат молодым специалистам, их целевой подготовки. По многим направлениям есть совместные проекты, в том числе по подготовке студентов, выплате стипендий. Очень важным вопросом является и создание комфортных условий проживания для тружеников наших машиностроительных предприятий".

Дмитрий Азаров подчеркнул, что такое эффективное сотрудничество крайне важно, и оно совершенно точно будет развиваться. Таким опытом взаимодействия заинтересовались и другие регионы страны.

"Мы обязательно его представим, как сегодня коллеги нам предложили, — добавил губернатор. — Но с еще большим удовольствием посмотрим лучшие практики и кейсы, которые есть в других регионах, потому что учиться всегда полезно. Это как раз и дает возможности динамично развиваться любой территории".

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